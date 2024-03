Montants, clients, opérateurs... Les chiffres qui illustrent le dynamisme des exportations marocaines de textile et cuir

Avec la création de 17.000 emplois par an en moyenne de 2014 à 2020, le secteur du textile, de l’habillement et du cuir représente une composante majeure de l’industrie nationale. Constituant 22% des emplois industriels et regroupant 1.628 entreprises, sa contribution n’est pas négligeable, particulièrement dans le contexte des recettes des investissements directs étrangers (IDE), qui se chiffrent à 1,7 milliard de dirhams cumulés entre 2010 et 2022, selon une étude de l’Office des changes.

Ce secteur a notamment enregistré une hausse remarquable de ses exportations, qui sont passées de 30,1 milliards de dirhams en 2002 à 46,3 milliards en 2022, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,1%. Et malgré une contraction de 18,6% en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, une reprise rapide s’est amorcée dès 2021, marquant une augmentation de 15,3%, suivie d’une croissance de 22,6% en 2022.

Les partenaires commerciaux du Maroc dans ce secteur illustrent bien cette évolution. Alors que la France était en tête en 2002 avec 41% des exportations, l’Espagne est devenue le principal client du Royaume en 2022 avec 54%. Parallèlement, la part de l’Hexagone a diminué à 17%, et celle du Royaume-Uni est passée à 7%. L’Allemagne et l’Italie ont connu de légères évolutions, tandis que le Portugal a maintenu une part constante de 3% entre 2012 et 2022.

Part des clients des exportations marocaines (Source: Office des changes)

Part des clients en 2002 Part des clients en 2012 Part des clients en 2022 France 41% 35% 17% Espagne 19% 38% 54% Royaume-Uni 19% 5% 7% Allemagne 8% 7% 6% Italie 3% 4% 4% Portugal 1% 3% 3%

S’agissant de la structure des exportations marocaines du secteur du textile et du cuir, celle-ci est restée stable au cours de la période 2002-2022. En effet, les exportations sont dominées par les «Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en bonneterie», avec une part de 60% en 2022 contre 56% en 2012 et 60% en 2002. Leur valeur s’élevait à 27,6 milliards de dirhams en 2022 contre 18,4 milliards de dirhams en 2002, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2%.

Les articles de bonneterie suivent avec 18%, bien que leur part ait diminué depuis 2002 quand ils se chiffraient à 26%, passant ainsi de 7,9 milliards de dirhams en 2002 à 8,5 milliards de dirhams en 2022. S’agissant des exportations de chaussures, elles se sont chiffrées à 3,6 milliards de dirhams en 2022 contre 1,9 milliard de dirhams en 2002, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 3%. Ces trois filières accaparent 86% du total des ventes du secteur en 2022, contre 94% en 2002.

947 exportateurs en 2022

En ce qui concerne le nombre des exportateurs marocains de textile et cuir, il se caractérise par une évolution contrastée. En effet, après une hausse entre 2012 et 2014, passant de 917 à 949 opérateurs, une baisse a été constatée à partir de l’année 2015, due à la rude concurrence qu’a connue ce secteur.

Après une reprise en 2017, le nombre des exportateurs actifs marocains de textile et cuir a augmenté entre 2018 et 2020 pour atteindre 962 en 2020, soit une hausse de 3% par rapport à 2019. Ce nombre est ensuite passé à 941 en 2021 et 947 en 2022. Cette baisse est due, principalement, aux effets de la crise sanitaire.

Évolution du nombre des exportateurs marocains de textile et cuir (Source: Office des changes)

Année Nombre des exportateurs 2012 917 2013 936 2014 949 2015 925 2016 929 2017 952 2018 933 2019 934 2020 962 2021 941 2022 947

Pour ce qui est du chiffre d’affaires à l’exportation, celui-ci s’est inscrit dans une tendance haussière entre 2012 et 2018, passant de 33,4 milliards de dirhams à 38,3 milliards de dirhams, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,3%. En 2020, année marquée par le ralentissement de l’activité économique à l’échelle mondiale suite aux répercussions de la Covid-19, le chiffre d’affaires à l’export du secteur a diminué de 7,1 milliards de dirhams par rapport à 2019 pour atteindre 30,5 milliards de dirhams (-18,8%).

En 2021, avec la levée des restrictions liées à la crise sanitaire, une reprise a été constatée, avec un chiffre d’affaires à l’export du secteur du textile et du cuir de 36,7 milliards de dirhams. En 2022, cette reprise s’est poursuivie avec un nouveau record de 44,9 milliards de dirhams, en hausse de 21,3% par rapport à l’année précédente.

Sur le plan régional, les exportations sont principalement concentrées dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, qui ont généré ensemble 86,4% du chiffre d’affaires à l’export en 2022. Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est distingué particulièrement avec un taux de croissance annuel moyen de 7,9% sur la période 2012-2022.