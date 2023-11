L’efficacité hydrique dans l’industrie chimique au centre d’une conférence de la Fédération de la chimie et de la parachimie

En marge de son assemblée générale ordinaire, la Fédération de la Chimie et de Parachimie (FCP) a organisé, le mercredi 1er novembre, à Casablanca, en partenariat avec l’ICCA (International Council of Chemicals Associations), une conférence sous le thème «L’efficacité hydrique, un préalable pour une industrie chimique durable».

Cette rencontre, qui a connu la participation du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du vice-président de la CGEM, Mehdi Tazi, et d’éminents experts du secteur, a été l’occasion de discuter des grandes problématiques auxquelles fait face le secteur, notamment la raréfaction de ses ressources hydriques.

La rencontre a été aussi l’opportunité de présenter le chantier du ministère de l’Industrie pour la promotion de l’efficacité hydrique dans les secteurs industriels et la présentation du programme d’accompagnement à destination des différents acteurs.

Lire aussi : Coup d’envoi du premier Forum international de la chimie à Rabat

Des panels ont été animés par des experts nationaux et internationaux autour de l’importance de la gestion quotidienne de cette ressource et de la nécessité d’élaborer une stratégie idoine dans les installations industrielles en général, et dans l’industrie chimique en particulier. Parmi ces experts, on citera Driss Ouazar, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat et au Lycée Mohammed VI d’Excellence, Abdeljalil Chaki, du groupe OCP, et Céline Caroly, de France Chimie.

L’évènement a réuni près de 150 dirigeants et a été l’occasion pour les représentants de l’industrie chimique nationale et des institutions spécialisées dans l’environnement et la gestion de l’eau de partager leurs expériences dans la mise en place d’installations efficaces. Des témoignages ont contribué à sensibiliser les acteurs de l’industrie à s’engager davantage dans une gestion responsable de l’eau.

Lire aussi : La transition énergétique au cœur des priorités des industriels de la chimie et parachimie

La FCP, qui compte parmi ses membres des entreprises du secteur de la chimie, privées ou publiques, marocaines ou filiales de groupes étrangers installées au Maroc, a entamé par la suite son assemblée générale ordinaire avec les rubriques usuelles: rapport moral, rapport financier, rapport du commissaire aux comptes et élection de nouveaux membres du bureau de la fédération, en remplacement du tiers sortant.

Il convient de rappeler que l’industrie chimique et parachimique marocaine fédère 1.600 entreprises qui ont généré un chiffre d’affaires de 180 milliards de dirhams en 2022 (soit 20% de la production industrielle marocaine) et emploient plus de 80.000 personnes. Le secteur a également investi plus de 11 milliards de dirhams et a exporté pour plus de 120 milliards de dirhams au cours de la même année. L’activité du secteur se concentre sur plusieurs filières diversifiées de la chimie de spécialité, à savoir la peinture, les détergents, le phytosanitaire, la cosmétique, les gaz, le verre et les engrais.