Coup d’envoi du premier Forum international de la chimie à Rabat

Le coup d’envoi du premier Forum international de la chimie a été donné ce mercredi 17 mai à Rabat. Cet événement, structuré en séances plénières, en keynotes et en panels de réflexion, a réuni des ministres, des acteurs publics et des experts nationaux et internationaux pour favoriser les échanges d’idées et d’expériences dans le domaine de la chimie.

Approché par Le360, Abed Chagar, président de la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP), souligne l’objectif principal du Forum: «Nous souhaitons faire connaître l’importance de cette industrie chimique qui représente près de 200 milliards de dirhams et positionne le Maroc en tant que leader industriel. Nous cherchons également à promouvoir la synergie entre les écosystèmes de la chimie et d’autres secteurs, tout en attirant les investissements locaux et étrangers pour stimuler davantage notre économie dans ce domaine.»

Rabii Taoufik, directeur des activités industrielles diverses au ministère de l’Industrie, ajoute: «Ce Forum offre un espace interactif d’échanges d’idées et d’expériences, permettant aux participants de tisser des liens et de consolider leurs relations d’affaires. Nous encourageons les partenariats win-win tant au niveau interafricain qu’international, tout en soulignant l’importance économique des secteurs de la chimie et de la parachimie pour le Maroc.»

L’objectif principal de ce Forum, organisé en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du commerce, l’AMDIE ainsi que l’OCP, la CGEM, l’ASMEX, le FMIIP et la FMP, est de renforcer les relations d’affaires et de prospecter de nouvelles perspectives de partenariats win-win à l’échelle interafricaine et internationale.

La séance d’ouverture de cette manifestation a été ainsi marquée notamment par l’intervention du président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Abed Chagar, qui a fait un tour d’horizon des acquis, des perspectives et des défis du secteur, tout en jetant un regard prospectif sur les actions d’envergure à venir.

Sont également intervenus lors de cette séance d’ouverture le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le président de la CGEM, Chakib Alj, et l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger. Les participants ont eu, en cette première journée, l’opportunité de partager leurs connaissances, d’explorer les meilleures pratiques de l’industrie et d’analyser les tendances émergentes.

Les séances plénières ont permis de mettre en avant les enjeux clés du secteur de la chimie, tandis que les keynotes ont présenté des interventions inspirantes de leaders de l’industrie. Les panels de réflexion ont été des moments privilégiés pour débattre et échanger sur des sujets d’intérêt commun.

Les participants repartiront ainsi de ce Forum, placé sous le signe de l’émergence d’une industrie nationale favorisant une dynamique d’affaires prometteuse, avec une vision élargie des opportunités offertes par l’industrie chimique marocaine et une compréhension approfondie de son potentiel en termes d’investissements. Le Maroc confirme ainsi sa détermination à promouvoir le développement économique et technologique de l’industrie chimique, tout en veillant à sa durabilité et à son respect de l’environnement.