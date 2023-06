Agroalimentaire: record des exportations marocaines vers les Etats-Unis

Le Maroc est présent en force au Salon Summer Fancy Food de New York. Pour se tailler une plus grande part du vaste marché américain de quelque 350 millions de consommateurs, Morocco Foodex, l’organisme public chargé du contrôle et de la coordination des exportations agricoles et agroalimentaires, ne lésine pas sur les moyens, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 28 juin.

Pour la directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, «le choix du Maroc en tant que pays à l’honneur pour l’édition de cette année est le fruit d’une politique agricole innovante».

La responsable a surtout souligné qu’en 2022, les exportations marocaines de produits alimentaires et halieutiques vers le marché américain ont atteint 439 millions de dollars. Un record historique. Elles ont été tirées principalement par les exportations d’agrumes (172 millions de dollars), suivies des produits agricoles transformés (69 millions de dollars), et des produits halieutiques en conserve (93 millions de dollars).

El Ghorfi a annoncé par ailleurs la signature d’un mémorandum d’entente avec l’AFI (Association of Food Industries), la première association d’importateurs agro-alimentaires américains. Il porte sur la promotion du produit marocain auprès des membres de l’association. Et de préciser que cette dernière compte organiser son prochain forum à Marrakech en mai prochain. «C’est une opportunité de voir plus de 400 acheteurs américains présents au Maroc», conclut la DG de Morocco Foodex.