Industrie automobile: le chinois Yunyi Electric investit 66 millions de dollars pour s’installer à Tanger Tech

Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd. prévoit d’investir 66 millions de dollars, issus de fonds propres ou de fonds levés, pour la création d’une filiale détenue à 100% au Maroc, accompagnée de la mise en place d’une base de production, indique le groupe chinois dans un communiqué.

Cette nouvelle entité marocaine est appelée à devenir l’un des principaux pôles de production à l’étranger du groupe, s’inscrivant pleinement dans sa stratégie de développement international. Yunyi Electric entend tirer parti des ressources locales, des avantages industriels et des synergies offertes par l’écosystème marocain, afin de renforcer sa compétitivité globale.

À travers ce projet, le groupe ambitionne également d’approfondir la coopération transfrontalière, d’améliorer durablement ses capacités de développement et de consolider sa position sur les marchés internationaux. L’implantation au Maroc devrait ainsi contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs stratégiques à moyen et long terme de Yunyi Electric.

Ce projet illustre l’intérêt croissant des groupes industriels chinois pour le Maroc, devenu ces dernières années une destination privilégiée des investissements asiatiques.

Fondé en Chine, Yunyi Electric est un groupe industriel spécialisé dans les équipements électriques et électroniques destinés principalement à l’industrie automobile. Coté à la Bourse de Shenzhen, le groupe développe et fabrique notamment des systèmes de gestion de l’énergie, des composants électriques et des solutions électroniques avancées utilisées par de grands constructeurs et équipementiers automobiles.