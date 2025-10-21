Tanger, nouveau carrefour industriel pour les géants européens et chinois

Les zones industrielles de Tanger continuent d’attirer l’attention des grandes entreprises étrangères, qu’elles soient européennes ou asiatiques, et tout particulièrement chinoises. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 22 octobre. Il précise que la ville, située à la croisée des routes maritimes du Détroit, s’affirme de plus en plus comme un carrefour stratégique pour les sociétés cherchant à se rapprocher de leurs marchés de production ou de consommation.

Dans ce contexte, l’annonce récente de l’implantation de l’équipementier automobile néerlandais Derco dans le deuxième pôle industriel du Royaume illustre cette dynamique. Derco n’est cependant pas un cas isolé. Du côté chinois, plusieurs entreprises confirment leur engagement à long terme au Maroc. Quelques semaines avant l’arrivée de Derco, la China State Construction Overseas Development (CSCOD) a lancé les travaux de son futur complexe industriel consacré à la production de matériaux cathodiques pour batteries électriques. «Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement global estimé à 3 milliards de dirhams par le géant chinois BTR New Material Group, avec une capacité annuelle prévue de 50 000 tonnes, marquant une étape majeure dans la diversification industrielle de Tanger», souligne Les Inspirations Eco.

Ces nouvelles implantations se concentrent principalement dans le secteur automobile et dans celui des technologies de grande vitesse. L’exemple de l’entreprise suédoise SKF est révélateur: elle vient d’inaugurer une usine dédiée à la fabrication de composants pour roulements magnétiques et moteurs électriques à grande vitesse, générant une soixantaine d’emplois. Ce développement s’inscrit dans la lignée des investissements chinois dans le secteur automobile, comme celui de Century Tire, qui a décidé de transférer à Tanger son unité initialement prévue en Galice, en Espagne.

Parallèlement, d’autres géants chinois consolident leur présence. Shanshan, spécialisé dans les anodes en graphite synthétique, et Shandong Daye, producteur de fils d’acier pour pneus, dont l’investissement de plus de 1 milliard de dirhams permettra la construction de l’usine Daye Morocco à Tanger. Ces initiatives illustrent l’attrait croissant du nord du Maroc pour les grands opérateurs mondiaux et soulignent la stratégie du pays visant à s’imposer comme un hub industriel régional, lit-on.

Cette dynamique a également conduit le gouvernement marocain à élargir le périmètre de Tanger Automotive City (TAC). D’autres entreprises européennes, comme l’espagnole Exlabesa, ont suivi la tendance en inaugurant à Assilah leur troisième ligne de production dans l’usine Kaye Aluminium Tanger. «Dans l’ensemble, Tanger Med Zones, filiale du Groupe Tanger Med, a validé en 2024 près de 95 nouveaux projets industriels, représentant un investissement global de 3,63 milliards de dirhams et la création de plus de 11 000 emplois», résume Les Inspirations Eco.

Les perspectives pour les années à venir semblent prometteuses. L’accélération des investissements devrait se poursuivre, notamment grâce à la décentralisation de certaines décisions relatives aux projets industriels et à la montée en gamme des Centres Régionaux d’Investissement (CRI). Le Royaume se positionne comme une destination privilégiée pour les investisseurs européens cherchant à relocaliser leurs activités et pour les entreprises chinoises désireuses de se rapprocher des marchés européens et américains. Cette attractivité s’explique en grande partie par les surtaxes américaines et par la volonté des entreprises occidentales de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’Asie, évitant ainsi les ruptures d’approvisionnement observées lors de la pandémie de Covid-19.