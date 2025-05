Une nouvelle génération de zones industrielles durables en gestation

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a officialisé une nouvelle étape dans la stratégie nationale d’industrialisation durable, à travers la signature des conventions de partenariat du Fonds des zones industrielles durables (FONZID). Ce programme, mené en collaboration avec MCA-Morocco, vise à transformer la conception et la gestion des zones industrielles au Maroc, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 28 mai. L’objectif est de créer des espaces industriels qui ne se limitent pas à une simple extension foncière ou à une rénovation classique, mais qui intègrent des critères d’inclusion sociale, de durabilité environnementale et de performance économique.

Financée entièrement par des fonds publics, cette deuxième phase du FONZID mobilise un budget global de 150 millions de dirhams. Le dispositif prévoit un soutien financier allant jusqu’à 50% du coût des projets retenus, dans la limite de 30 millions de dirhams pour les créations et de 20 millions pour les réhabilitations. Le ministre Ryad Mezzour a souligné que cette démarche s’inscrit dans la volonté de faire émerger un nouveau modèle de zones industrielles durables, répondant à la fois aux impératifs d’attractivité économique et aux exigences liées aux transitions écologique et sociale.

«Huit projets ont été sélectionnés dans le cadre de cette édition, représentant un investissement global proche d’un milliard de dirhams, dont 138 millions financés directement par le FONZID», souligne L’Economiste. Ces projets sont répartis sur différentes régions du pays, illustrant un effort de rééquilibrage territorial et de redéploiement de l’activité industrielle. À Oued Zem, une nouvelle zone industrielle multisectorielle verra le jour dans une région à fort potentiel économique. À Ameur, une zone d’activités économiques ciblant les TPE/PME locales sera développée. Taroudant bénéficiera d’un parc intégré avec des services mutualisés. Aït Melloul verra la requalification de sa zone existante selon des normes environnementales renforcées. À Ain Chkef, un centre multiservices sera transformé en pôle industriel à forte valeur ajoutée. Mohammedia accueillera un nouveau parc industriel axé sur l’efficacité énergétique, tandis que dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, une zone existante sera convertie en zone verte certifiée. Enfin, Khouribga développera un Fertiparc destiné aux activités liées aux fertilisants, en lien avec l’écosystème phosphatier.