Alstom investit 100 millions de dirhams pour faire du Maroc un hub mondial des pupitres de conduite

Le groupe Alstom a annoncé, ce mardi 9 décembre, un investissement stratégique de 100 millions de dirhams visant à renforcer et diversifier ses capacités industrielles au Maroc. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la montée en gamme de l’industrie ferroviaire nationale, avec la création de la première ligne de production mondiale dédiée et multi-plateforme de pupitres de conduite de trains, «positionnant le Royaume comme une référence internationale dans la chaîne de valeur ferroviaire», souligne le groupe français.

Selon Martin Vaujour, président Afrique-Moyen-Orient-Asie centrale (AMECA) du groupe, ce choix reflète le dynamisme industriel de la région AMECA et la capacité du Maroc à accueillir des projets industriels à forte valeur ajoutée. Les équipements produits localement sont destinés à équiper des projets ferroviaires dans plusieurs pays à travers le monde.

En parallèle à la nouvelle ligne de pupitres de conduite, Alstom déploie un plan de développement industriel plus large. Celui-ci prévoit notamment le doublement de la capacité de production de transformateurs sur le site marocain, ainsi que la création d’un bureau de développement et d’ingénierie. L’objectif est de renforcer l’expertise locale et de soutenir l’innovation industrielle.

«Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large qui renforcera durablement nos capacités de production et d’ingénierie dans toute la région AMECA», ajoute Martin Vaujour.

Plus de 200 emplois

L’expansion annoncée devrait générer plus de 200 emplois directs, contribuant au renforcement de l’écosystème ferroviaire marocain. Cette dynamique s’inscrit dans une perspective de croissance économique régionale, avec un impact attendu sur la sous-traitance industrielle, la formation et la montée en compétences de la main-d’œuvre locale.

Pour Mehdi Sahel, directeur général Maroc du groupe, le doublement de la capacité Mitrac et l’ouverture du bureau d’ingénierie constituent une étape majeure pour l’industrie nationale. Ces développements viennent compléter la nouvelle ligne de production de pupitres de conduite et consolident la contribution du Maroc à la chaîne de valeur ferroviaire mondiale.

Lire aussi : Transport ferroviaire: Alstom décroche un contrat stratégique de signalisation sur la ligne Kénitra-Settat

Alstom emploie déjà plus de 1.400 collaborateurs au Maroc et a participé à la réalisation de projets d’envergure. Le groupe a livré 270 tramways Citadis pour Rabat et Casablanca, 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, ainsi que 77 locomotives Prima. Depuis 2020, près de 200 millions de dirhams ont été investis dans la création du site industriel de Fès et dans le lancement de la première ligne de production de transformateurs du pays.

Ces investissements ont posé les fondations de l’écosystème industriel actuel et rendent possible l’expansion annoncée. Ils confirment le rôle central du Maroc dans la stratégie industrielle régionale du groupe et sa capacité à accueillir des projets à haute valeur technologique.