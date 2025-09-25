Transport ferroviaire: Alstom décroche un contrat stratégique de signalisation sur la ligne Kénitra-Settat

Alstom poursuit son ancrage au Maroc. Le spécialiste mondial de la mobilité intelligente et durable a annoncé, jeudi 25 septembre 2025, la signature d’un contrat d’envergure avec le consortium qu’il forme avec Ineo Rail et Ineolum. L’accord porte sur la mise en place d’installations de signalisation et de sécurité sur la liaison grandes lignes entre Kénitra et Settat. Montant global de l’opération: environ 260 millions d’euros, dont 150 millions pour Alstom.

Un saut technologique avec l’ERTMS

Le projet comprend la conception, la fourniture et la mise en service d’un système complet intégrant signalisation, télécommunications, câblage et alimentation électrique. Alstom déploiera son système Onvia Control, basé sur la technologie ERTMS de niveau 1, standard international de gestion du trafic ferroviaire. Ce dispositif permettra de renforcer la sécurité des circulations, d’améliorer la ponctualité et d’accroître la capacité de la ligne.

De leur côté, Ineo Rail et Ineolum assureront la partie télécommunications, câblage et alimentation électrique. Le projet vise également à fluidifier le trafic ferroviaire tout en réduisant l’empreinte carbone du réseau.

Un partenaire de long terme du ferroviaire marocain

«Ce contrat stratégique reflète notre ambition commune de faire progresser la mobilité au Maroc grâce à des solutions technologiques de pointe», souligne Mehdi Sahel, directeur général d’Alstom Maroc.

L’entreprise est un acteur historique du secteur ferroviaire marocain. Présente depuis un siècle, elle a livré les tramways Citadis de Rabat et Casablanca, les locomotives Prima ainsi que les trains Avelia qui circulent sur la première ligne à grande vitesse du continent africain. Alstom dispose aussi d’un site industriel à Fès, dédié à la production de transformateurs Mitrac et de câbles, et totalise plus de 1.300 km de voies équipées de ses solutions de signalisation dans le pays.

Une expertise mondiale au service du Maroc

À l’échelle internationale, le groupe revendique plus de 300 projets ETCS (système européen de contrôle des trains), plus de 25.000 unités embarquées Onvia et 23.000 km de lignes équipées. Avec ce nouveau contrat, Alstom confirme son rôle de partenaire de référence pour accompagner la modernisation et l’expansion du réseau ferroviaire marocain, notamment en vue de la future ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech.