Industrie automobile. Le Chinois Sentury Tire produira son premier pneu «made in Morocco» en septembre prochain

L’usine marocaine du manufacturier de pneumatiques chinois Sentury Tire devrait bientôt être opérationnelle. D’après le média espagnol Economia Digital Galacia, le géant chinois prévoit d’y produire son premier pneu en septembre prochain. «L’infrastructure est presque achevée et la phase de mise en service des machines et de l’équipement devrait bientôt démarrer», précise l’article.

Le 21 juin dernier, l’entreprise avait indiqué que la construction de l’usine marocaine, d’une capacité de production annuelle de 12 millions de pneus, «progresse comme prévu» et qu’elle «s’efforcera de la mettre en service au quatrième trimestre 2024 et d’atteindre la pleine production dès que possible».

D’après le média espagnol, «en raison des besoins en capitaux», la dernière partie des travaux de l’usine marocaine de Sentury Tire a été financée par une enveloppe de 360 millions d’euros, initialement destinée au projet de l’usine du groupe chinois en Espagne, projet «dont les délais de mise en œuvre seront plus longs que prévu».

D’une superficie de 20 hectares, l’usine tangéroise est implantée dans la Cité Mohammed VI-Tanger Tech, à 354 km du port Tanger Med. Quatre jours après le lancement des travaux, fin octobre 2023, l’entreprise avait annoncé un investissement supplémentaire de 193,1 millions de dollars pour la mise en place, dans un délai de 12 mois, d’une seconde ligne de production.

Ce montant est venu s’ajouter à l’investissement initial de 297 millions de dollars, dévoilé lors de l’annonce, en janvier 2023, de la création de son site industriel au Maroc, pour atteindre 490 millions de dollars. Une fois ces deux lignes opérationnelles, l’usine disposera d’une capacité de production annuelle de 12 millions de pneus destinée en majorité à l’export.