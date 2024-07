Distribution automobile: Stellantis va racheter Sopriam, filiale du groupe Al Mada

Dans un communiqué daté du 4 juillet, le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu la notification d’une opération de concentration économique dans le secteur automobile au Maroc.

Celle-ci concerne l’acquisition par la société Stellantis Europe S.p.A., branche européenne du géant italo-franco-américain Stellantis, basée à Turin, de la majorité du capital de la société Sopriam, filiale de distribution automobile du groupe Al Mada.

La transaction inclut également la Société générale d’automobiles, elle-même filiale de Sopriam.

À travers ce rachat, le constructeur automobile se dirigerait vers une intégration verticale, en ajoutant à ses activités industrielles, au niveau de l’usine de Kénitra, celle de la distribution automobile et des pièces de rechange, puisque Sopriam est l’importateur et distributeur exclusif de trois marques du groupe Stellantis au Maroc, en l’occurrence Peugeot, Citroën et DS Automobiles.