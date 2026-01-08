Economie

Composants automobiles: le groupe chinois Kaizhong concrétise son implantation au Maroc

Une chaîne d'assemblage de carrosseries de voitures dans une usine de fabrication automobile.

Le groupe chinois Shanghai Kaizhong Material Technology Co., Ltd., spécialisé dans les matériaux de haute technologie et les composants automobiles, franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale avec la création effective de sa filiale au Maroc.

Dans un communiqué publié le 7 janvier 2026, le groupe chinois Shanghai Kaizhong Material Technology annonce avoir finalisé les formalités d’enregistrement de sa filiale marocaine, baptisée SKZ POLYTECH MOROCCO SARLAU.

Cette implantation fait suite à une décision approuvée par le conseil d’administration du groupe le 24 janvier 2025, autorisant un investissement initial plafonné à l’équivalent de 40 millions de yuans chinois (environ 52 millions de dirhams). La direction avait alors été mandatée pour piloter le projet et adapter le plan d’investissement en fonction des conditions du marché et des réglementations relatives aux investissements à l’étranger.

La nouvelle entité est installée au sein de la zone franche industrielle Tanger Tech, relevant de la préfecture de Tanger-Assilah. Elle dispose d’un capital social de 1,5 million d’euros et adopte le statut de société à responsabilité limitée à associé unique.

Détenue à 100 % par Carthane International (Hong Kong) Limited, elle-même filiale du groupe Kaizhong, la société marocaine aura pour mission le développement, la production et la commercialisation de matériaux en polyuréthane ainsi que de pièces destinées à l’industrie automobile.

