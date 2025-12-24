Fès renoue avec le textile grâce à un investissement chinois de 1,4 milliard de dirhams

Fès confirme sa place sur la carte industrielle du textile avec le lancement officiel du projet Euwen Textiles, porté par le groupe chinois Sunrise Group. La cérémonie, qui s’est tenue ce mercredi 24 décembre 2025 dans la zone industrielle de Bensouda, a réuni les ministres Karim Zidane et Ryad Mezzour, le wali de la région Fès-Meknès, Khalid Aït Taleb, ainsi que des représentants du groupe et des élus locaux.

«Avec un investissement de 1,4 milliard de dirhams, ce projet représente un tournant majeur pour la capitale spirituelle, qui ambitionne de retrouver son éclat historique en tant que pôle textile», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 25 décembre. Il s’agit de l’un des plus importants investissements industriels récemment engagés dans la région et il envoie un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers, témoignant de la confiance du marché dans le potentiel de Fès.

Euwen Textiles vise la création d’une chaîne de valeur textile entièrement intégrée, couvrant toutes les étapes de la production, de la filature au tissage, en passant par le tricotage, la teinture et la confection de produits finis. Cette intégration verticale, encore peu répandue au Maroc, devrait renforcer la compétitivité du secteur, réduire la dépendance aux intrants importés et sécuriser les chaînes d’approvisionnement dans un contexte international marqué par les tensions et les fluctuations des marchés.

Le projet bénéficie d’un soutien affirmé des autorités centrales et locales. Le wali de la région Fès-Meknès a souligné l’engagement de l’administration territoriale à accompagner les initiatives génératrices d’emplois. « Les portes de la wilaya sont ouvertes pour vous recevoir et pour accueillir tout porteur de projet créateur d’emplois », a-t-il déclaré, mettant en avant la mobilisation des services déconcentrés pour faciliter l’investissement productif et accélérer les procédures administratives.

À terme, Euwen Textiles devrait créer près de 3.000 emplois directs et contribuer à diversifier le tissu économique régional, historiquement dominé par l’artisanat et l’enseignement supérieur. «Le projet s’inscrit dans une dynamique nationale de réindustrialisation, soutenue par l’État, le Centre régional d’investissement de Fès-Meknès et des opérateurs fonciers tels que MEDZ, conformément à la stratégie nationale visant à attirer des investissements à forte valeur ajoutée», souligne L’Economiste.

La convention d’investissement avait été signée en mars 2025 à Rabat, sous le haut patronage du Chef du gouvernement, confirmant l’importance stratégique accordée à cette implantation. La représentante du groupe chinois Sunrise a exprimé sa confiance dans la qualité de l’accompagnement institutionnel, saluant l’implication du Chef du gouvernement, des ministres concernés, des autorités locales et du directeur du CRI, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.