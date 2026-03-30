Officiel. Achèvement des travaux de la Tour Mohammed VI, nouvelle icône du paysage urbain marocain

Visible à près de 50 kilomètres, la tour de 55 étages s’impose par sa silhouette élancée en forme de fusée. Développé sur une superficie de plus de 102.800 m², le projet, attribué en 2018 par O TOWER, a été réalisé en coentreprise avec TGCC dans le cadre d’un contrat «Design & Build» couvrant l’ensemble des phases, de la conception à la livraison.

Conçue par les architectes Rafael de la Hoz et Hakim Benjelloun, la tour abrite un hôtel de luxe Waldorf Astoria, des bureaux, des résidences haut de gamme ainsi qu’une plateforme panoramique. Elle est desservie par 36 ascenseurs, répartis entre la tour et son podium de quatre niveaux.

Au-delà de sa dimension esthétique, le projet se distingue par ses performances techniques. Les équipes d’ingénierie de BESIX ont conçu des solutions adaptées à un environnement complexe, exposé aux risques sismiques, aux vents violents et aux crues du Bouregreg. La structure repose sur des fondations profondes de 60 mètres constituées de 104 barrettes en béton, assurant la stabilité de l’ouvrage.

La tour adopte un système structurel hybride «tube-in-tube», combinant un noyau central en béton haute résistance et une ossature extérieure en acier, garantissant une excellente résistance aux charges latérales. Un amortisseur harmonique de 160 tonnes a également été installé au sommet afin de limiter les effets des vents et des vibrations, améliorant le confort des occupants.

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Sur le plan environnemental, l’édifice intègre des dispositifs avancés visant à optimiser sa performance énergétique. Sa façade combine mur-rideau vitré, panneaux métalliques et brise-soleil, complétés par 1.800 m² de panneaux photovoltaïques sur la face sud et 2.200 m² supplémentaires sur le toit du podium. Ces installations permettent d’alimenter un micro-réseau interne en énergie renouvelable.

Les travaux de finition du podium de la Tour Mohammed VI vus du ciel. (Y.Mannan/Le360)

La tour est également équipée de systèmes de récupération d’énergie et de collecte des eaux pluviales, avec pour objectif l’obtention des certifications environnementales LEED Gold et HQE. Autant d’éléments qui positionnent la Tour Mohammed VI parmi les projets les plus innovants et durables à l’échelle africaine.

Enfin, les espaces intérieurs ont fait l’objet d’un soin particulier. Le design et l’aménagement des zones prestigieuses du podium – hall, salle de bal, restaurants et salle du conseil – ont été confiés à la marque FLAMANT, reconnue pour son style élégant et intemporel.