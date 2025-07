Casablanca: tout savoir sur le parc industriel Ahl Loghlam dédié aux industries du cuir et du textile

Le parc industriel d'Ahl Loghlam s’étend sur une superficie totale de 10 hectares et comprend 50 unités industrielles prêtes à l’usage. (K.Essalak/Le360)

Premier de son genre réalisé directement par la région de Casablanca-Settat, ce parc s’étend sur une superficie totale de 10 hectares (Ha) et comprend 50 unités industrielles prêtes à l’usage, de différentes tailles, en plus de 40 lots de terrains destinés à la location.

Il constitue le premier modèle d’une nouvelle génération de zones industrielles, pour lesquelles la région de Casablanca-Settat a mobilisé un foncier total de plus de 710 Ha. Ce parc, qui a nécessité un investissement de 250 millions de dirhams, permettrait la création de quelque 4.000 emplois.

Il se distingue par plusieurs atouts majeurs, notamment sa localisation stratégique au cœur du tissu urbain d’Ahl Loghlam dans la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi et son positionnement en tant que zone industrielle propre, exempte de pollution, et dotée d’équipements modernes.

Il s’agit aussi du mode de réalisation inédit de ce parc qui est la première zone industrielle conçue par une entité régionale, avec pour objectif de mettre à disposition des assiettes foncières à des prix accessibles. D’ailleurs, les unités et lots industriels sont proposés pour la location plutôt qu’à la vente, afin d’alléger la charge du foncier pour les investisseurs. Les tarifs appliqués sont, quant à eux, volontairement inférieurs à ceux du marché pour encourager l’investissement productif et la création d’emplois.

Le parc dispose d’un bâtiment de service et des espaces «services & commerces» comprenant 3 plateaux bureaux de 412 m² chacun, un espace d’exposition et de vente (361 m²), un centre de soins (96 m²), une supérette (97 m²), une agence bancaire (152 m²), un restaurant (187 m²) et un centre petite enfance (207 m²).

Pour ce qui est des unités industrielles, la superficie de chacune d’elles varie entre 500 m² et 914 m², avec un loyer mensuel de 37 DH/m². Quant aux lots industriels, qui sont à construire par le locataire, la superficie de chacun d’eux oscille entre 579 m² et 1.021 m², avec un loyer mensuel de 6 DH/m².