Laâyoune: le transfert des activités vers la nouvelle zone industrielle et économique piétine

Le processus de transfert des activités des professionnels de la mécanique, de la peinture automobile, de la soudure, de l’électricité automobile et de la menuiserie vers la nouvelle zone industrielle et économique, reste au point mort.

En effet, plusieurs professionnels n’adhèrent pas à ce processus, lancé par la commune urbaine de Laâyoune et les autorités locales de la ville.

C’est dans ce cadre qu’une réunion de sensibilisation et de communication a été organisée, samedi, entre le Pacha de la ville, le président du Conseil municipal de Laâyoune, Hamdi Ould Errachid, et les professionnels du secteur.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 22 avril, «la rencontre entre les deux parties aurait été ponctuée par le langage de la dissuasion».

À ce propos, expliquent ces mêmes sources, «les autorités compétentes entameront la mise en application des procédures juridiques vigoureuses, notamment la fermeture définitive des locaux des propriétaires qui n’adhèreraient pas au processus et qui continuent de s’entêter envers et contre les lois, l’occupation illégale du domaine public et le non-respect des cahiers des charges».

Lors de cette rencontre, ajoute Al Akhbar, «le président du Conseil municipal de Laâyoune a passé en revue les différentes procédures juridiques et organisationnelles qui seront mises en œuvre pour mener à bien cette opération».

Pour le quotidien, «la commune urbaine gère ce dossier dans le respect de la règlementation en vigueur, dont les dispositions de l’article 100 de la loi organique relatives aux communes».

Selon le président du Conseil municipal de Laâyoune, «la commune urbaine a mis à la disposition des professionnels toutes les infrastructures nécessaires dans la nouvelle zone industrielle et économique, en leur accordant des facilités au niveau des circuits administratifs en vue de fructifier leur transfert et assurer leur stabilité professionnelle dans de bonnes conditions depuis le mois de mars de l’année 2021».

L’initiative de création de la nouvelle zone économique et industrielle a pour objectif de regrouper les différentes activités dans un espace, loin des zones résidentielles, afin de limiter les nuisances sonores pour les habitants ainsi que les effets de la pollution.

Pour ce faire, la commune avait réservé 866 lots de terrain qui ont été attribués aux bénéficiaires après un tirage au sort, en leur accordant des facilités, conformément aux modalités règlementaires, rappelle Al Akhbar.