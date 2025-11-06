Politique

Les relations maroco-chinoises sont porteuses «d’un grand espoir», selon l’ambassadrice de Chine

Yu Jinsong, ambassadrice de Chine au Maroc, le 5 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/11/2025 à 08h36

VidéoOptimisme et ambition ont marqué la première sortie publique de la nouvelle ambassadrice de Chine à Rabat. Yu Jinsong a salué la solidité des relations sino-marocaines et prédit un «essor remarquable» dans les années à venir, plaçant le partenariat bilatéral sous le signe de la paix, du progrès et de la stabilité.

La nouvelle ambassadrice de Chine à Rabat, Yu Jinsong, s’est déclarée convaincue que les relations sino-marocaines connaîtront un essor remarquable dans les prochaines années.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi soir dans la capitale marocaine à l’occasion du 4ᵉ Plénum du 20ᵉ Comité central du Parti communiste chinois, l’ambassadrice a estimé que la Chine et le Maroc «œuvrent non seulement pour le développement respectif et la coopération bilatérale, mais aussi pour la paix, le progrès et la stabilité».

Yu Jinsong a souligné en outre que la Chine «apprécie le soutien du Maroc aux initiatives mondiales proposées par le président Xi Jinping». Sur le plan bilatéral, la diplomate a réaffirmé que les exportations marocaines vers la Chine bénéficieront d’un droit tarifaire zéro %.

D’un autre côté, l’ambassadrice a indiqué que son pays se réjouit «des grands progrès» réalisés par le Maroc dans la promotion de la cause des femmes. Elle a rappelé qu’en 2025, l’ambassade chinoise a lancé un projet de coopération avec l’Union nationale des femmes du Maroc.

Citant le président chinois, Yu Jinsong a indiqué que son pays accordera, dans les cinq prochaines années, un don supplémentaire de 100 millions de dollars à ONU Femmes pour financer des projets et soutenir diverses initiatives.

Lire aussi : «Je suis prête à travailler avec mes amis marocains pour consolider une coopération pragmatique», assure l’ambassadrice de Chine

L’ambassadrice s’est longuement arrêtée dans son discours sur les cycles de développement de la Chine à travers ses plans quinquennaux, notamment les 14ᵉ, 15ᵉ et 16ᵉ. Elle a affirmé que le PIB chinois a atteint 130.000 milliards de yuans, avec une contribution de 30% à la croissance mondiale.

En plaçant le Maroc au cœur des priorités diplomatiques de Pékin, Yu Jinsong a voulu donner le ton d’un mandat tourné vers la confiance et la réciprocité. Derrière les chiffres et les projets, un message se dessine: celui d’une Chine qui voit dans le Royaume un partenaire stratégique, stable et respecté au carrefour de l’Afrique et du monde arabe.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/11/2025 à 08h36
#Chine#Relations bilatérales#Relations économiques#Droits des femmes#Diplomatie#Xi Jinping

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Diplomatie: Yu Jinsong nommée nouvelle ambassadrice de Chine au Maroc

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Dans ses déserts, la Chine érige des centrales solaires à perte de vue

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Le typhon Ragasa fait 14 morts à Taïwan, le sud de la Chine en alerte

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Maroc et la Chine instaurent un dialogue stratégique

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Chine: Nasser Bourita attendu ce vendredi à Pékin

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

L’ambassadeur de Chine au Maroc dit tout sur un partenariat en pleine accélération

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La ville de Chefchaouen reproduite grandeur nature en Chine

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Royal Air Maroc et China Eastern explorent les moyens de renforcer la connectivité entre le Maroc et la Chine

Articles les plus lus

1
Sahara: ce en quoi la résolution 2797 engage l’Union européenne
2
Elliott Abrams: pourquoi la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara est un sacre pour le Maroc et une défaite pour l’Algérie
3
Comment Le Monde-Afrique conçoit le débat sur le Sahara…
4
Renouvellement de la flotte de bus au Maroc: pourquoi l’import a été privilégié à l’industrie locale
5
Recettes record de l’IS: +30% en un an, un soutien majeur au budget 2025
6
Massad Boulos: «le Plan d’autonomie marocain constitue la seule base pour une solution juste et durable au Sahara»
7
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
8
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
Revues de presse

Voir plus