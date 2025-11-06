Les relations maroco-chinoises sont porteuses «d’un grand espoir», selon l’ambassadrice de Chine

La nouvelle ambassadrice de Chine à Rabat, Yu Jinsong, s’est déclarée convaincue que les relations sino-marocaines connaîtront un essor remarquable dans les prochaines années.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi soir dans la capitale marocaine à l’occasion du 4ᵉ Plénum du 20ᵉ Comité central du Parti communiste chinois, l’ambassadrice a estimé que la Chine et le Maroc «œuvrent non seulement pour le développement respectif et la coopération bilatérale, mais aussi pour la paix, le progrès et la stabilité».

Yu Jinsong a souligné en outre que la Chine «apprécie le soutien du Maroc aux initiatives mondiales proposées par le président Xi Jinping». Sur le plan bilatéral, la diplomate a réaffirmé que les exportations marocaines vers la Chine bénéficieront d’un droit tarifaire zéro %.

D’un autre côté, l’ambassadrice a indiqué que son pays se réjouit «des grands progrès» réalisés par le Maroc dans la promotion de la cause des femmes. Elle a rappelé qu’en 2025, l’ambassade chinoise a lancé un projet de coopération avec l’Union nationale des femmes du Maroc.

Citant le président chinois, Yu Jinsong a indiqué que son pays accordera, dans les cinq prochaines années, un don supplémentaire de 100 millions de dollars à ONU Femmes pour financer des projets et soutenir diverses initiatives.

Lire aussi : «Je suis prête à travailler avec mes amis marocains pour consolider une coopération pragmatique», assure l’ambassadrice de Chine

L’ambassadrice s’est longuement arrêtée dans son discours sur les cycles de développement de la Chine à travers ses plans quinquennaux, notamment les 14ᵉ, 15ᵉ et 16ᵉ. Elle a affirmé que le PIB chinois a atteint 130.000 milliards de yuans, avec une contribution de 30% à la croissance mondiale.

En plaçant le Maroc au cœur des priorités diplomatiques de Pékin, Yu Jinsong a voulu donner le ton d’un mandat tourné vers la confiance et la réciprocité. Derrière les chiffres et les projets, un message se dessine: celui d’une Chine qui voit dans le Royaume un partenaire stratégique, stable et respecté au carrefour de l’Afrique et du monde arabe.