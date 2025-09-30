«Je suis prête à travailler avec mes amis marocains pour consolider une coopération pragmatique», assure l’ambassadrice de Chine

Lors de la célébration du 78ème anniversaire de la fondation de la Chine à Rabat, l’ambassadrice chinoise Yu Jinsong a rappelé, devant un public de diplomates et de représentants gouvernementaux, que les dirigeants Xi Jinping et le roi Mohammed VI ont établi un «partenariat stratégique». Ce partenariat a déjà donné des résultats positifs avec des projets de coopération comme Gotion High-Tech et Sunrise Textile.

Gotion High-Tech a signé, en juin 2024, une convention avec l’État marocain pour la réalisation à Kénitra d’un écosystème de fabrication de batteries électriques. D’un investissement de 12,8 milliards de dirhams, cette gigafactory permettra la création de 17.000 emplois directs, indirects et induits, dont 2.300 à haute qualification.

De son côté, Sunrise Textile a signé, en mars dernier, une convention d’investissement avec le gouvernement marocain portant sur un investissement de 2,3 milliards de dirhams pour le lancement de deux unités industrielles de textile à Skhirat et à Fès permettant de générer 7.000 emplois directs et plus de 15.000 emplois indirects.

Prenant en exemple ces deux projets, Yu Jinsong a assuré que les deux pays «continueront à mettre en œuvre les dix actions de partenariat et l’exonération totale des droits de douane sur les produits exportés vers la Chine afin de favoriser la coopération entre les deux pays».

Pour rappel, le président chinois Xi Jinping avait annoncé en septembre 2024 que son pays apporterait un soutien financier d’environ 50,7 milliards de dollars sur trois ans aux pays africains en vue de la mise en œuvre de dix plans d’action de partenariat.

Sur l’état de l’économie chinoise, l’ambassadrice a indiqué qu’au premier semestre 2025, le PIB chinois a enregistré «une croissance de 5,3%» et que la production céréalière a été abondante. Selon elle, «des percées ont été réalisées en matière de vol spatial habité et d’intelligence artificielle» et «la valeur ajoutée de la fabrication haute technologie a augmenté de 9,5%».

Avant de clore son discours, Yu Jinsong a exprimé son «grand honneur» d’assumer la fonction de 18ème ambassadrice de Chine au Maroc, sur mandat du président Xi Jinping. «Je suis profondément consciente de l’honneur mais aussi de l’immense responsabilité que représente ma mission. Je suis prête à travailler aux côtés de mes amis marocains afin de consolider la confiance politique mutuelle, renforcer la coopération pragmatique et approfondir des échanges humains et culturels».