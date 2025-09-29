Diplomatie: Yu Jinsong nommée nouvelle ambassadrice de Chine au Maroc

La République populaire de Chine vient de procéder à la nomination de Madame Yu Jinsong en qualité de nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire à Rabat, succédant à Li Changlin, en poste depuis 2021. Cette décision illustre la volonté de Pékin de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique sino-marocain, marqué ces dernières années par un approfondissement des échanges politiques, économiques et culturels.

Diplomate chevronnée, née en février 1968, Yu Jinsong a occupé plusieurs postes de haut rang au sein du ministère chinois des Affaires étrangères. Elle a notamment exercé comme ambassadrice auprès de la République des Seychelles, ministre à l’ambassade de Chine en France, ainsi que secrétaire générale de l’Institut populaire chinois des affaires étrangères, contribuant à la promotion de la diplomatie publique et au dialogue entre la Chine et ses partenaires internationaux.

Elle inaugurera officiellement son mandat au Maroc le 29 septembre 2025, en présidant la cérémonie commémorant le 76ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un événement qui devrait réunir diplomates, responsables marocains et partenaires institutionnels.

Son prédécesseur, Li Changlin, s’est distingué durant son mandat par son action en faveur d’un resserrement des liens bilatéraux, œuvrant au rapprochement entre Rabat et Pékin dans des domaines variés, allant de la coopération économique aux échanges culturels.