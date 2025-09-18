Maroc-Chine: Nasser Bourita attendu ce vendredi à Pékin

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, se rendra ce vendredi à Pékin pour une visite de travail de deux jours, consacrée au développement et à l’approfondissement des relations maroco-chinoises, a-t-on appris de source diplomatique.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par un resserrement sensible du partenariat politique et économique entre Rabat et Pékin. Nasser Bourita s’entretiendra avec son homologue chinois, Wang Yi, autour de plusieurs dossiers d’intérêt commun, dont la situation régionale au Maghreb. L’initiative marocaine d’autonomie, présentée comme unique solution réaliste et définitive au différend régional autour du Sahara, devrait également figurer en bonne place dans les discussions bilatérales.

Sur le plan économique, les relations entre les deux pays connaissent une dynamique soutenue. Au premier semestre 2025, les échanges commerciaux ont atteint un volume record de 60 milliards de dollars, confirmant la montée en puissance de la Chine comme partenaire économique majeur du Royaume.

Cette visite s’inscrit ainsi dans la continuité d’un dialogue stratégique qui vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et géopolitique, tout en consolidant la place du Maroc comme acteur régional incontournable et partenaire privilégié de Pékin en Afrique du Nord.