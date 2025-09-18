Politique

Maroc-Chine: Nasser Bourita attendu ce vendredi à Pékin

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Nasser Bourita entame ce vendredi une visite officielle de deux jours en Chine. Ce déplacement, marqué par un agenda politique et économique dense, vise à consolider le partenariat stratégique entre Rabat et Pékin, sur fond de croissance soutenue des échanges commerciaux et de dialogue régional accru.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 18/09/2025 à 14h50

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, se rendra ce vendredi à Pékin pour une visite de travail de deux jours, consacrée au développement et à l’approfondissement des relations maroco-chinoises, a-t-on appris de source diplomatique.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par un resserrement sensible du partenariat politique et économique entre Rabat et Pékin. Nasser Bourita s’entretiendra avec son homologue chinois, Wang Yi, autour de plusieurs dossiers d’intérêt commun, dont la situation régionale au Maghreb. L’initiative marocaine d’autonomie, présentée comme unique solution réaliste et définitive au différend régional autour du Sahara, devrait également figurer en bonne place dans les discussions bilatérales.

Sur le plan économique, les relations entre les deux pays connaissent une dynamique soutenue. Au premier semestre 2025, les échanges commerciaux ont atteint un volume record de 60 milliards de dollars, confirmant la montée en puissance de la Chine comme partenaire économique majeur du Royaume.

Cette visite s’inscrit ainsi dans la continuité d’un dialogue stratégique qui vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et géopolitique, tout en consolidant la place du Maroc comme acteur régional incontournable et partenaire privilégié de Pékin en Afrique du Nord.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 18/09/2025 à 14h50
#Maroc-Chine#Nasser Bourita#Coopération#partenariat#échanges commerciaux#Dialogue

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Chine: Nasser Bourita met en avant la complémentarité entre l’initiative royale en faveur des États africains atlantiques et l’initiative chinoise «La ceinture et la route»

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Maroc-Chine: Attijariwafa bank promeut la coopération économique entre les deux pays

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Maroc-Chine: une exposition itinérante de produits artisanaux des deux pays fait escale à Fès

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc: «Les liaisons aériennes permettront de porter à un niveau plus élevé la coopération entre les deux pays»

Articles les plus lus

1
Akhannouch entre deux écrans: la soupe télévisée et le mouroir d’Agadir
2
Tanger: la fontaine de la place Oued El Makhazine fait peau neuve
3
Maroc 2030: ne pas oublier la culture
4
Première mondiale: la commémoration par le Maroc du XVe centenaire du prophète Mohammed ﷺ expliquée par Ahmed Toufiq
5
Colonisation anglaise et colonisation française: quel modèle?
6
Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed
7
La question du Sahara occidental a bien été créée par l’Algérie
8
Une société normale
Revues de presse

Voir plus