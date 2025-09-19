Politique

Le Maroc et la Chine instaurent un dialogue stratégique

Nasser Bourita et son homologue chinois Wang Yi à Pékin.

Le Maroc et la Chine ont officialisé la création d’un dialogue stratégique entre leurs ministères des Affaires étrangères. L’accord a été signé ce vendredi à Pékin par les ministres Nasser Bourita et Wang Yi.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 19/09/2025 à 19h06

Le Maroc et la Chine sont désormais liés par un nouveau mécanisme de dialogue stratégique. Ce vendredi à Pékin, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue chinois, Wang Yi, ont signé un mémorandum d’entente officialisant la création de ce dialogue entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Cet accord a été conclu dans le cadre de la visite de travail de M. Bourita à Pékin, qui visait à renforcer le partenariat bilatéral. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité des excellentes relations politiques et du développement constant des liens économiques.

À titre d’exemple, la valeur des échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine a atteint 60 milliards de dirhams au cours du premier semestre 2025.

Ce mécanisme répond à l’appel de la déclaration conjointe de partenariat stratégique, signée en 2016 par le roi Mohammed VI et le président chinois Xi Jinping, qui préconisait déjà la restructuration d’un «dialogue bilatéral de haut niveau, basé sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel».

