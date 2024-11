Exclusif. L’ambassadeur de Chine commente la visite du président Xi Jinping au Maroc

«Cette visite apportera une nouvelle dynamique à la diversification et à l’intensification des relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le Maroc, tout en enrichissant notre partenariat stratégique», a déclaré Li Changlin, ambassadeur de Chine à Rabat. Il a également souligné que son pays soutient le Royaume dans «ses efforts pour préserver sa stabilité et sa sécurité». Une «solidarité entre les deux pays» se manifeste lorsqu’il s’agit de «grands dossiers vitaux», a-t-il ajouté.

Le volet culturel a occupé une place centrale dans les discussions entre le président Xi Jinping et le prince héritier Moulay El Hassan, qui a accueilli le chef d’État chinois à l’aéroport de Casablanca, sur instructions du roi Mohammed VI.

Le président et le prince héritier ont réaffirmé leur volonté de «multiplier les échanges culturels entre les deux nations», a poursuivi le diplomate. Il a également révélé que le prince Moulay El Hassan a exprimé «un grand intérêt pour la langue chinoise», soulignant l’importance de renforcer les liens culturels entre le Maroc et la Chine.

Les discussions ont également porté sur «l’exploration de nouvelles opportunités de coopération bilatérale», qui se développent déjà dans des secteurs clés, tels que l’automobile, les énergies renouvelables et le textile, a détaillé l’ambassadeur.

Cette visite du président chinois au Maroc illustre, selon les observateurs, l’excellence des relations politiques et économiques entre les deux pays, notamment depuis 2016, date de la visite officielle du roi Mohammed VI à Pékin.

Le président Xi Jinping a séjourné à Casablanca après avoir participé à la 31ᵉ édition du Sommet de la coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et au Sommet du G20 de 2024. Il convient de rappeler qu’en janvier 2022, le Maroc a signé un plan de coopération avec la Chine pour la construction conjointe de l’initiative «La Ceinture et la Route», devenant ainsi le premier pays d’Afrique du Nord à adhérer à ce projet.

Cette dynamique a été saluée par le média américain Al Monitor, qui a récemment qualifié le Maroc de «destination majeure des investissements chinois dans les infrastructures et la technologie», à un moment où le Royaume cherche à diversifier ses partenariats économiques et à consolider son rôle de hub stratégique entre l’Afrique et l’Europe. Les investissements chinois au Maroc s’élèvent actuellement à environ 56 millions de dollars, ajoute la même source.

Toujours selon Al Monitor, la Chine est devenue en 2022 «le troisième partenaire commercial du Maroc et son premier partenaire en Asie, avec une valeur totale d’échanges commerciaux atteignant 7,6 milliards de dollars».