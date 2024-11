Fin de la visite au Maroc du président chinois Xi Jinping

Le prince héritier Moulay El Hassan et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, jeudi 21 novembre à Casablanca.

À son départ de l’aéroport international de Casablanca, le chef de l’État chinois a été salué notamment par le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch, le wali de la région de Casablanca, ainsi que par l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin.

Xi Jinping, accompagné d’une forte délégation, était arrivé à Casablanca dans la soirée de jeudi où il avait été accueilli, sur instructions du roi Mohammed VI, par le prince héritier Moulay El Hassan et le chef du gouvernement. Le président chinois a passé la nuit de jeudi à vendredi dans une résidence mise à sa disposition par l’État marocain.

Accompagné d’une importante délégation, Xi Jinping a séjourné au Maroc au terme de sa participation à Lima (Pérou) à la 31ème édition du Sommet de la coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), qui regroupe 21 économies pesant 60% du PIB mondial.

Cette visite du chef de l’État chinois au Maroc illustre, selon les observateurs, les très bonnes relations politiques et économiques qui existent entre le Maroc et la Chine et particulièrement depuis 2016, date de la visite officielle du roi Mohammed VI à Pékin.

En janvier 2022, le Maroc a signé la convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, devenant ainsi le premier pays d’Afrique du Nord à signer un tel plan.

Commentant cette dynamique, le journal Al Monitor écrivait récemment que le Royaume est devenu «une destination majeure des investissements chinois dans le domaine des infrastructures et de la technologie, à un moment où le Maroc cherche à diversifier ses partenariats économiques et à renforcer sa position de hub stratégique entre l’Afrique et l’Europe».

Selon ce journal, la Chine est devenue «en 2022, le troisième partenaire commercial du Maroc et le premier partenaire en Asie, avec un volume total d’échanges commerciaux atteignant 7,6 milliards de dollars. Actuellement, les investissements chinois au Maroc atteignent environ 56 millions de dollars», poursuit Al Monitor.