Entretien. Le partenariat entre Rabat et Pékin expliqué par l’ambassadeur de Chine au Maroc

Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc, porte un regard optimiste sur le partenariat économique sino-marocain, qui ne cesse de se consolider. Pour appuyer son propos, recueilli par Le360 dans un entretien, il cite la récente visite d’une délégation chinoise à Rabat pour examiner les opportunités d’investissement dans le domaine du textile.

En effet, l’exploration des opportunités de coopération entre le Maroc et la Chine dans ce secteur a fait l’objet d’une rencontre stratégique entre le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et une importante délégation du Conseil national chinois du textile et de l’habillement (CNTAC).

«La Chine veut développer la coopération dans le textile avec le Maroc car il possède d’importantes matières premières», a affirmé le diplomate chinois, rappelant le projet de construction d’une usine textile à Meknès avec des fonds d’investissement avoisinant les 60 millions de dollars. «L’investisseur chinois veut créer des emplois à Meknès», a ajouté Li Changlin.

Dans le domaine automobile, l’ambassadeur a rappelé le projet chinois de fabrication de jantes de voitures pour un montant de 600 millions de dollars et la création d’une importante cité industrielle à Tanger.

Toujours dans la ville du Nord, la Cité Mohammed VI Tanger Tech s’apprête à accueillir deux géants chinois de l’industrie des batteries automobiles pour un investissement global de 910 millions de dollars en 2024, sur une superficie de 50 hectares, avec à la clé la création de 3.800 emplois.

Troisième partenaire commercial du Maroc, la Chine entretient des relations anciennes et solides avec le royaume, l’un des premiers pays africains et arabes à avoir établi des liens diplomatiques avec le géant asiatique. En mai 2016, le roi Mohammed VI effectuait d’ailleurs une visite historique en Chine où il avait signé avec le président Xi Jinping un accord de partenariat stratégique bilatéral.