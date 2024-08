Batteries pour VE: la Cité Mohammed VI-Tanger Tech, carrefour des investissements multinationaux

Lors de la cérémonie de lancement des travaux de l'usine de BTR New Material Technology, dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech, le 15 avril 2024.

La Cité Mohammed VI-Tanger Tech s’est imposée comme une destination privilégiée pour les investissements multinationaux dans l’industrie automobile, particulièrement celle des batteries pour véhicules électriques (VE). Au cours de ces douze derniers mois, une dizaine d’entreprises ont annoncé le développement de méga-projets dans cette zone d’accélération industrielle (ZAI) bâtie sur une superficie de 2.167 hectares. Intéressons-nous aux principaux projets dévoilés.

Le premier projet a été annoncé en janvier 2023 par le manufacturier chinois Sentury Tire: une usine de production de pneus hautes performances pour voitures et utilitaires légers. Bâtie sur une superficie de 20 hectares, cette unité industrielle nécessitera un investissement de 490 millions de dollars (environ 4,74 milliards de dirhams).

Sentury se prepara para producir su primera rueda en Marruecos antes de empezar a obrar en As Pontes https://t.co/WdQekNXkVP — Economía Digital Galicia (@GaliciaED_) July 8, 2024

Selon Sentury Tire, le site sera opérationnel à partir de septembre prochain, et devrait atteindre à terme une capacité de production annuelle de 12 millions de pneus. Une production dont l’écrasante majorité sera exportée, principalement aux États-Unis, profitant des avantages douaniers prévus dans l’accord de libre-échange (ALE) entre Rabat et Washington.

Deux usines de BTR, pour plus de 6 milliards de DH

Un autre groupe chinois, BTR New Material Group, un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants de batteries pour VE, a également choisi de s’établir à Tanger Tech. La décision a été actée le 29 mars dernier, après la signature avec le gouvernement marocain d’une convention d’investissement de 3 milliards de dirhams pour la construction d’une usine de production de cathodes. L’unité industrielle, qui devrait entrer en activité en septembre 2026, aura une capacité de production initiale de 25.000 tonnes par an, avant de passer dans une deuxième phase à 50.000 tonnes par an.

Le 13 août dernier, le géant chinois, fournisseur de constructeurs automobiles dont BYD, Volkswagen et Tesla, a révélé un nouvel investissement de plus de 363 millions de dollars (environ 3,5 milliards de dirhams) à Tanger Tech, pour la construction d’une deuxième usine marocaine, cette fois-ci dédiée à la production de matériaux d’anodes pour batteries lithium-ion. Cette seconde unité, d’une capacité de production annuelle de 60.000 tonnes, entrera en activité dans un délai de deux ans.

Lire aussi : Batteries pour VE: une deuxième usine marocaine pour le Chinois BTR, avec un investissement de 3,5 milliards de dirhams

Trois mois plus tôt, le 14 mai, les Chinois Hailang et Shinzoom, actifs de l’industrie des batteries pour véhicules électriques, officialisaient leur implantation dans la Cité Mohammed VI-Tanger Tech, pour un investissement d’un montant global de 910 millions de dollars (environ 8,79 milliards de dirhams).

Concrètement, Hailang, leader dans la production de pièces automobiles en cuivre, y installera dès cette année une usine sur une superficie de 30 hectares, pour investissement de 450 millions de dollars (environ 4,35 milliards de dirhams), avec la création de 1.800 emplois à la clé.

Les méga-investissements de multinationales à la Cité Mohammed VI-Tanger Tech. (W.Belfkih/Le360)

Quant au projet de Shinzoom, entreprise spécialisée dans la production d’anodes pour les batteries ion-lithium, il porte sur une usine, prévue dès cette année, d’une superficie de 20 hectares, pour un investissement de 460 millions de dollars (environ 4,44 milliards de dirhams), promettant la création de 2.000 emplois.

Le groupe canadien SRG Mining figure aussi parmi les futurs «résidents» de la Cité Mohammed VI Tanger-Tech. Ce fabricant de composants de batteries pour VE a annoncé, le 29 novembre 2023, un partenariat avec le chinois Carbon ONE New Energy Group (C-ONE) pour y installer une unité de production d’anodes à base de graphite, avec un investissement estimé à 500 millions de dollars (environ 4,83 milliards de dirhams). La capacité de production annuelle annoncée est de 100.000 tonnes , dont la majorité sera exportée vers les États-Unis et l’Union européenne, profitant des ALE signés par le Maroc avec des deux marchés.

Lire aussi : Batteries pour VE: le canadien SRG s’allie au chinois C-ONE pour produire des anodes à base de graphite au Maroc

En vertu de ce partenariat, C-ONE s’engage à investir 12,7 millions de dollars dans SRG dans le cadre du développement de ce complexe industriel. SRG prévoit d’acheminer la production issue de sa mine de graphite en Guinée vers le Maroc, pour la transformer en anodes entrant dans la fabrication de batteries lithium-ion et des piles à combustible.

Les différents projets précités totalisent un volume d’investissement de 5,2 milliards de dollars, soit plus de 50,7 milliards de dirhams. Et ce n’est pas fini, puisque d’autres projets devraient être annoncés au cours des prochains mois, permettant à la Cité Mohammed VI-Tanger Tech de renforcer sa position de carrefour mondial des investissements dans l’industrie des batteries pour VE.