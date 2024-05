Batteries pour VE: deux projets chinois à la Cité Mohammed VI Tanger Tech, pour un investissement de 910 millions de dollars

Othman Benjelloun, président de la Société d’aménagement de Tanger Tech, entouré de Cao Jiangu, président de Hailiang, et Pi Tao, du président de Shinzoom, lors de la signature des accord pour l'installation deux entreprises chinoises à la Cité Mohammed VI Tanger Tech, le 14 mai 2024.

Ces accords, paraphés par le président de la Société d’aménagement de Tanger Tech (SATT), Othman Benjelloun, en présence du président du Groupe Tanger Med, Fouad Brini, et du président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, ainsi que du président de Hailiang, Cao Jiangu, du président de Shinzoom, Pi Tao, et de leur top management respectif, représentant un montant global d’investissement de 910 millions de dollars en 2024, indique un communiqué de la SATT.

La SATT note que «ces accords représentent un tournant majeur dans l’écosystème automobile marocain, avec l’accueil dans le Royaume d’un 1er opérateur industriel de cuivre, à travers le Groupe Hailiang, et d’un 1er opérateur d’anodes, la société Shinzoom», relevant que «ces nouveaux projets ambitieux confirment le positionnement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech en tant que pôle d’excellence et d’opportunités pour les entreprises industrielles internationales opérant dans des secteurs compétitifs et globalisés».

China's Hailiang, Shinzoom to build auto battery plants in Morocco https://t.co/WKS8SN4iTv pic.twitter.com/LepK2PcsLj — Reuters Africa (@ReutersAfrica) May 15, 2024

Le projet de Hailiang au Maroc s’étend sur une superficie de terrain de 30 hectares (ha) et implique un investissement de 450 millions de dollars dès 2024 et la création de 1.800 emplois. Basée à Zhuji, dans la province du Zhejiang en Chine, Hailiang est un leader industriel mondial, notamment dans la production de pièces automobiles en cuivre, telles que les tuyaux, les barres et les raccords de tuyaux.

Fondée en 1989, l’entreprise dispose de 22 sites de production répartis à travers le monde (y compris aux États-Unis et en Europe), et a généré des revenus de 30 milliards de dollars en 2022, se classant cette année 459ème dans le ranking Fortune Global 500.

Maroc : le chinois Hunan Zhongke Shinzoom prévoit d’investir 500 millions $ dans une usine d’anodes pour batteries https://t.co/ngRxuRnUVw pic.twitter.com/i7wZ2uKt19 — Agence Ecofin (@agenceecofin) March 25, 2024

Quant au projet de Shinzoom, il s’étend sur une superficie de 20 ha et implique un investissement de 460 millions de dollars dès 2024 et la création de 2.000 emplois. Shinzoom, filiale de Hunan Zhongke Electric, est spécialisé dans la production d’anodes pour les batteries au lithium pour véhicules électriques.

Fondée en 2001 et basée à Changhan, province du Hunan, Shinzoom a généré des revenus d’environ 1 milliard de dollars en 2023. La société, en croissance rapide, opère à travers six usines en Chine, dont deux en partenariat avec des leaders de l’industrie automobile, dont le leader chinois BYD.

Il est à noter que la Société d’aménagement de Tanger Tech opère, aménage et développe une nouvelle Cité industrielle et résidentielle intégrée, sur une superficie de 2.167 ha dans la région de Tanger, et accueille d’ores et déjà une dizaine d’opérateurs depuis son lancement effectif en février 2023.

La SATT est le fruit d’un partenariat entre trois acteurs nationaux de premier rang, Bank of Africa, Tanger Med Special Agency (TMSA) et le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en association avec la société chinoise, China Communications Construction Company (CCCC), premier groupe public de travaux et d’infrastructures en Chine.