Digitalisation, formation et commercialisation… les chantiers présentés par Abdeljebbar Rachidi autour de l’artisanat

La digitalisation des services, l’ouverture de nouveaux débouchés commerciaux et la qualification des artisans ont été au centre des échanges entre Abdeljebbar Rachidi, ministre délégué auprès du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et les députés, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 9 novembre 2026.

Au cours de cette séance, plusieurs questions ont porté sur les moyens de moderniser le secteur de l’artisanat et de renforcer sa compétitivité, tant sur le marché national qu’à l’international. Les échanges ont notamment concerné l’accélération de sa transformation numérique, le développement de nouveaux circuits de commercialisation, la contribution de la formation professionnelle à la qualification du capital humain et la préservation des métiers traditionnels.

Face aux enjeux de modernisation et de compétitivité du secteur, le ministre a d’abord mis en avant l’engagement de son département dans la stratégie nationale «Maroc Digital 2030». Parmi les principaux dispositifs figure le Registre national de l’artisanat, qui compte désormais 467.000 inscrits et a permis la délivrance de 15.000 cartes professionnelles aux artisans.

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Autre outil, «Artisanat Academie», une plateforme interactive de formation à distance proposant des vidéos et des contenus pédagogiques aux artisans et aux étudiants des établissements spécialisés. Le ministère prépare également le lancement d’«Artisway», une application développée par la Maison de l’Artisan pour localiser les services, les espaces de vente et les commerces dédiés à l’artisanat. Un assistant virtuel, «Artisanat Bot», est aussi en préparation pour faciliter l’accès des usagers aux informations et aux services.

Sur le volet commercial, Abdeljebbar Rachidi a annoncé des partenariats destinés à ouvrir de nouveaux débouchés aux produits artisanaux. Une convention avec une plateforme internationale de commerce électronique doit permettre aux artisans d’y commercialiser leurs créations. Le département travaille également au lancement de «Morocco Handmade», en partenariat avec un acteur de la grande distribution nationale, afin de faciliter l’accès des professionnels aux grands circuits de commercialisation.

Formation professionnelle: 67 établissements et 4.900 détenus formés par an

La qualification des ressources humaines constitue un autre axe d’intervention. Le réseau de formation relevant du ministère compte 67 établissements, dont 22 instituts spécialisés et 45 établissements de qualification professionnelle, ainsi que 135 antennes réparties à travers le Royaume.

Le ministre a annoncé un chantier de modernisation de ces structures, portant sur la révision des programmes, le développement des filières et la formation des formateurs. L’objectif est notamment d’élargir l’accès aux jeunes sans formation ni emploi et de mieux accompagner leur insertion professionnelle.

Ces établissements assurent également la formation d’environ 4.900 détenus chaque année dans les métiers de l’artisanat d’art et de production. Par ailleurs, l’indemnité versée aux maîtres artisans intervenant dans les formations est passée de 65 à 135 dirhams par séance.

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Les députés ont toutefois appelé à accélérer la mise en œuvre des conventions relatives à la formation par apprentissage et à la formation continue, signées avec les chambres de l’artisanat et les acteurs de la formation professionnelle. Il a été rappelé, lors de l’échange, que ces dispositifs, attendus depuis plusieurs années, sont essentiels pour renforcer les compétences des artisans et assurer la transmission des métiers.

D’autres interventions du côté du PAM et du PPS, ont mis en garde contre le recul de certains savoir-faire, le poids de l’informel, les difficultés d’accès au financement et les problèmes de commercialisation. Les élus ont notamment plaidé pour des mesures incitatives en faveur des jeunes et une meilleure intégration des métiers traditionnels dans les programmes scolaires.

En réponse, Abdeljebbar Rachidi a insisté sur la nécessité de ne pas limiter les efforts à la formation. «Il ne suffit pas de former. Il faut également accompagner les diplômés pour qu’ils puissent créer leurs propres entreprises, se regrouper en coopératives et lancer des projets», souligne-t-il, appelant à une meilleure convergence entre les politiques d’emploi, de formation et d’insertion économique.

Zellige et patrimoine: les risques de disparition du savoir-faire

La situation des artisans du zellige traditionnel, notamment à Fès, a également été soulevée, en raison des difficultés d’approvisionnement en argile répondant aux exigences de cette production emblématique. Des appels ont été lancés pour prospecter de nouveaux gisements, autoriser l’ouverture de carrières et simplifier les démarches administratives, dans le respect des normes environnementales.

La sauvegarde du patrimoine artisanal a également marqué l’intervention de Nabila Mounib, qui a alerté sur les tentatives d’appropriation de savoir-faire marocains à l’étranger. Elle a plaidé pour mieux les documenter et renforcer leur reconnaissance internationale, notamment par des démarches d’inscription auprès des organismes compétents et la réalisation de documentaires. Elle a aussi insisté sur le rôle des maîtres artisans dans la transmission de ce patrimoine vivant.

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Le ministre a assuré que son département disposait d’un programme intégré consacré à la préservation du patrimoine. Il a rappelé que plusieurs produits artisanaux marocains ont déjà été inscrits auprès de l’Unesco, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ainsi que d’organisations africaines et régionales, précisant que les démarches se poursuivent.

Les échanges ont également porté sur le devenir des artisans de l’Oulja, à Salé, pôle historique de la poterie et de la céramique fragilisé par les opérations d’expropriation et les retards de relocalisation. Les critiques ont notamment visé les conditions d’accueil sur le site aménagé sur la route de Kénitra, où les structures légères mises en place sont jugées inadaptées aux exigences de production et aux conditions de travail des artisans et de leurs salariés.

Réagissant à cette intervention, le ministre a reconnu la nécessité d’accélérer le processus de transfert des professionnels depuis la zone de Shoul. «Le délai initial était d’une année. Aujourd’hui, nous avons dépassé les deux ans et il faut effectivement accélérer cette opération», admet-il.

Il a également indiqué que son département travaillait avec les autorités concernées, notamment la commune, pour traiter les dommages subis par les artisans à la suite des dernières précipitations, les travaux ayant été réalisés à proximité de l’espace d’exposition.

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En fin de séance, Mustapha Khalfi, député du PJD, a appelé à une réforme structurelle de l’économie sociale et solidaire, estimant que les mécanismes actuels, notamment ceux de l’Office du développement de la coopération (ODCO), ne sont plus adaptés aux ambitions du secteur. Le député a plaidé pour une pleine reconnaissance des coopératives comme acteurs économiques, créateurs d’emplois et leviers de développement des circuits courts entre producteurs et consommateurs. Il a également pointé les obstacles persistants à l’accès au financement, à la formation et à la couverture médicale, notamment pour les membres des coopératives féminines. Face à ces difficultés, il a appelé à des mesures immédiates, sans attendre l’adoption d’une loi-cadre.

Suite à quoi, Abdeljebbar Rachidi a rappelé que les artisans bénéficient de la couverture sociale, comprenant l’AMO, les allocations familiales et la retraite, tout en reconnaissant certaines difficultés d’affiliation. Il a également annoncé le renforcement de l’accompagnement des coopératives, avec le soutien de la Maison de l’Artisan, de l’Office du développement de la coopération et des chambres professionnelles. «Nous accompagnons chaque année 500 nouvelles coopératives dans leur création, leur formation à la gestion et à la commercialisation», conclut-il, tout en reconnaissant que ces efforts doivent être poursuivis.