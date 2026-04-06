Economie

Concombres: en 2025, le Maroc fournit plus de 71% des importations espagnoles

Des concombres cultivés en serre (Photo d'illustration).

Des concombres cultivés en serre. (Photo d'illustration)

En 2025, le Maroc a exporté 18.240 tonnes de concombres vers l’Espagne, soit une part de 71,71%, pour 21,1 millions d’euros. En dix ans, ces exportations ont progressé de 215,6% en volume et 313,7% en valeur.

Par Lahcen Oudoud
Le 06/04/2026 à 14h32

En 2025, l’Espagne a importé 25.440 tonnes de concombres pour 30,9 millions d’euros, en hausse de plus de 248% en volume et plus de 340% en valeur par rapport à 2016, a rapporté le site spécialisé Hortoinfo se basant sur des données du service statistique Estacom (ICEX-Agence fiscale espagnole).

La plus grosse part (71,71% à 18.240 tonnes) des volumes importés en 2025 revenait au Maroc qui a augmenté ses ventes de ce légume à l’Espagne de 215,6% au cours des 10 dernières années.

En valeur, les importations espagnoles de concombres en provenance du Maroc se sont élevées à 21,1 millions d’euros en 2025 (soit un prix d’importation moyen de 1,16 € le kilo), en augmentation d’environ 313,7% en une décennie.

Importation de concombre en Espagne en 2025

PaysTonnes 2025% total2025 (M€)Tonnes 2016Diff. tonnes %
Maroc18 243,671,7121,105 781,1215,6
Allemagne2 820,211,084,29830,5239,58
Portugal2 318,99,112,49175,41 222,06
Pays-Bas534,02,100,9257,2832,92
France473,71,860,4557,3727,3
République tchèque211,00,830,4962,0240,2
Pologne200,90,790,2559,4238,4
Italie140,70,550,201,410 154,6
Belgique116,90,460,1516,6603,7
Grèce72,10,280,0770,32,58
Autres310,21,220,48199,555,46
TOTAL25 442,2100,0030,907 310,7248,01

Le deuxième plus grand fournisseur de concombres sur le marché espagnol en 2025 est l’Allemagne avec une part de 11,08% du total, pour une valeur de 4,29 millions d’euros et un prix moyen de 1,52 euro le kilo.

Lire aussi : Les importations espagnoles de tomates marocaines ont augmenté de 40% en un an

Elle est suivie par le Portugal, avec une part de 9,11% du total, pour une valeur de 2,49 millions d’euros et un prix moyen de 1,07 euro le kilo. Le quatrième plus grand fournisseur de concombres à l’Espagne est le royaume des Pays-Bas avec 2,10% du total pour 0,91 million d’euros à un prix moyen de 1,71 euro le kilo.

Le top 5 est complété par la France avec 1,86% du total des concombres achetés par l’Espagne l’année dernière pour une valeur de 453.949 euros, soit un prix moyen de 0,96 euro le kilo.

En 2025, Almería a été la province espagnole qui a importé le plus de concombres, représentant 50,52% du total, suivie de Grenade (20,65%) et Valence (7,16%).

Par Lahcen Oudoud
Le 06/04/2026 à 14h32
#exportations#Importations#Concombres#Commerce extérieur#échanges extérieurs#échanges commerciaux#Maroc-Espagne

LEs contenus liés

Economie

Tomates: les exportations marocaines vers l’UE ont bondi de 44% entre 2013 et 2025

Economie

Les exportations marocaines de citron ont grimpé de 80% en un an

Economie

Tomates: en vingt ans, les exportations marocaines vers l’Allemagne ont grimpé de 489%

Economie

Tomate: en vingt ans, le Maroc a multiplié par 98 ses exportations vers le marché britannique

Articles les plus lus

1
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
2
Incivisme et arnaques
3
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
4
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
5
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
6
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
7
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
8
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
Revues de presse

Voir plus