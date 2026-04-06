Concombres: en 2025, le Maroc fournit plus de 71% des importations espagnoles

En 2025, l’Espagne a importé 25.440 tonnes de concombres pour 30,9 millions d’euros, en hausse de plus de 248% en volume et plus de 340% en valeur par rapport à 2016, a rapporté le site spécialisé Hortoinfo se basant sur des données du service statistique Estacom (ICEX-Agence fiscale espagnole).

La plus grosse part (71,71% à 18.240 tonnes) des volumes importés en 2025 revenait au Maroc qui a augmenté ses ventes de ce légume à l’Espagne de 215,6% au cours des 10 dernières années.

En valeur, les importations espagnoles de concombres en provenance du Maroc se sont élevées à 21,1 millions d’euros en 2025 (soit un prix d’importation moyen de 1,16 € le kilo), en augmentation d’environ 313,7% en une décennie.

Importation de concombre en Espagne en 2025

Pays Tonnes 2025 % total 2025 (M€) Tonnes 2016 Diff. tonnes % Maroc 18 243,6 71,71 21,10 5 781,1 215,6 Allemagne 2 820,2 11,08 4,29 830,5 239,58 Portugal 2 318,9 9,11 2,49 175,4 1 222,06 Pays-Bas 534,0 2,10 0,92 57,2 832,92 France 473,7 1,86 0,45 57,3 727,3 République tchèque 211,0 0,83 0,49 62,0 240,2 Pologne 200,9 0,79 0,25 59,4 238,4 Italie 140,7 0,55 0,20 1,4 10 154,6 Belgique 116,9 0,46 0,15 16,6 603,7 Grèce 72,1 0,28 0,07 70,3 2,58 Autres 310,2 1,22 0,48 199,5 55,46 TOTAL 25 442,2 100,00 30,90 7 310,7 248,01

Le deuxième plus grand fournisseur de concombres sur le marché espagnol en 2025 est l’Allemagne avec une part de 11,08% du total, pour une valeur de 4,29 millions d’euros et un prix moyen de 1,52 euro le kilo.

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Elle est suivie par le Portugal, avec une part de 9,11% du total, pour une valeur de 2,49 millions d’euros et un prix moyen de 1,07 euro le kilo. Le quatrième plus grand fournisseur de concombres à l’Espagne est le royaume des Pays-Bas avec 2,10% du total pour 0,91 million d’euros à un prix moyen de 1,71 euro le kilo.

Le top 5 est complété par la France avec 1,86% du total des concombres achetés par l’Espagne l’année dernière pour une valeur de 453.949 euros, soit un prix moyen de 0,96 euro le kilo.

En 2025, Almería a été la province espagnole qui a importé le plus de concombres, représentant 50,52% du total, suivie de Grenade (20,65%) et Valence (7,16%).