Concombres: en 2025, le Maroc fournit plus de 71% des importations espagnoles

En 2025, l’Espagne a importé 25.440 tonnes de concombres pour 30,9 millions d’euros, en hausse de plus de 248% en volume et plus de 340% en valeur par rapport à 2016, a rapporté le site spécialisé Hortoinfo se basant sur des données du service statistique Estacom (ICEX-Agence fiscale espagnole).
La plus grosse part (71,71% à 18.240 tonnes) des volumes importés en 2025 revenait au Maroc qui a augmenté ses ventes de ce légume à l’Espagne de 215,6% au cours des 10 dernières années.
En valeur, les importations espagnoles de concombres en provenance du Maroc se sont élevées à 21,1 millions d’euros en 2025 (soit un prix d’importation moyen de 1,16 € le kilo), en augmentation d’environ 313,7% en une décennie.
Importation de concombre en Espagne en 2025
|Pays
|Tonnes 2025
|% total
|2025 (M€)
|Tonnes 2016
|Diff. tonnes %
|Maroc
|18 243,6
|71,71
|21,10
|5 781,1
|215,6
|Allemagne
|2 820,2
|11,08
|4,29
|830,5
|239,58
|Portugal
|2 318,9
|9,11
|2,49
|175,4
|1 222,06
|Pays-Bas
|534,0
|2,10
|0,92
|57,2
|832,92
|France
|473,7
|1,86
|0,45
|57,3
|727,3
|République tchèque
|211,0
|0,83
|0,49
|62,0
|240,2
|Pologne
|200,9
|0,79
|0,25
|59,4
|238,4
|Italie
|140,7
|0,55
|0,20
|1,4
|10 154,6
|Belgique
|116,9
|0,46
|0,15
|16,6
|603,7
|Grèce
|72,1
|0,28
|0,07
|70,3
|2,58
|Autres
|310,2
|1,22
|0,48
|199,5
|55,46
|TOTAL
|25 442,2
|100,00
|30,90
|7 310,7
|248,01
Le deuxième plus grand fournisseur de concombres sur le marché espagnol en 2025 est l’Allemagne avec une part de 11,08% du total, pour une valeur de 4,29 millions d’euros et un prix moyen de 1,52 euro le kilo.
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Elle est suivie par le Portugal, avec une part de 9,11% du total, pour une valeur de 2,49 millions d’euros et un prix moyen de 1,07 euro le kilo. Le quatrième plus grand fournisseur de concombres à l’Espagne est le royaume des Pays-Bas avec 2,10% du total pour 0,91 million d’euros à un prix moyen de 1,71 euro le kilo.
Le top 5 est complété par la France avec 1,86% du total des concombres achetés par l’Espagne l’année dernière pour une valeur de 453.949 euros, soit un prix moyen de 0,96 euro le kilo.
En 2025, Almería a été la province espagnole qui a importé le plus de concombres, représentant 50,52% du total, suivie de Grenade (20,65%) et Valence (7,16%).