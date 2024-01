Agroalimentaire: les importations marocaines d’olives en conserve multipliées par 11 au cours de la campagne 2022/23

Les importations marocaines d’olives en conserve ont connu une hausse sans précédent au cours de la campagne 2022/23 (novembre-octobre), s’élevant à 3.000 tonnes, soit près de 11 fois le volume importé lors de la campagne précédente, rapporte le site spécialisé EastFruit. Traditionnellement, ces importations provenaient principalement d’Espagne, mais au cours de la saison 2022/23, l’Égypte est devenue le premier fournisseur de ce produit sur le marché marocain.

Parallèlement, le Royaume a connu l’une de ses pires saisons pour les exportations d’olives en conserve au cours de la dernière décennie. Une situation attribuée à la mauvaise récolte d’olives causée par la sécheresse de 2022, entraînant une forte contraction de la production d’olives en conserve et d’huile d’olive dans le pays, note le site. Et ce, au même titre que de nombreux autres pays méditerranéens qui ont été confrontés à des défis similaires, conduisant à une forte augmentation des prix de l’huile d’olive et à une série d’interdictions d’exportation. Le Maroc a également adhéré à ce mouvement d’interdiction à l’automne 2023, afin de maintenir la stabilité des prix sur le marché intérieur.

Lire aussi : Olives: la baisse de la production entraîne une flambée des prix

Les olives exportées principalement en conserve

Ainsi, le Royaume n’a exporté que 82.000 tonnes d’olives en conserve au cours de la campagne 2022/23, soit moins d’un tiers que la saison précédente. Il faut remonter à la campagne 2014/15 pour trouver un volume d’exportation inférieur (76.000 tonnes).

Selon la base de données statistique de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAOStat), le Maroc est l’un des principaux producteurs mondiaux d’olives, se plaçant au 5ème rang en 2021, et au 4ème en 2022. Le pays exporte principalement ses olives sous forme de produits en conserve, alors que ses expéditions d’olives fraîches diminuent d’année en année: de 600 tonnes en 2019, elles sont passées à environ 23 tonnes en 2022.

Les principaux marchés des olives marocaines en conserve sont l’Union européenne et l’Amérique du Nord, qui représentent environ 90% de ses exportations. La France, les États-Unis, la Belgique, l’Espagne et l’Italie sont les cinq principaux clients, alors que l’Arabie saoudite, les Pays-Bas, le Canada, le Royaume-Uni et la Libye complètent la liste des pays acheteurs.

D’après EastFruit, les projections tablent sur un rebond de la production d’olives au Maroc au cours de la campagne 2023/24. Cependant, note la même source, les conditions météorologiques n’ont pas été des plus favorables, de nombreuses régions de production ayant souffert de la sécheresse, de vents violents et de tempêtes de grêle.