Rabat: le Chellah séduit de plus en plus les touristes

Le Chellah, site archéologique et historique majeur de Rabat, attire de plus en plus de visiteurs, dont de nombreux touristes étrangers, confirmant sa place de destination incontournable dans la capitale.

Inscrit dans le circuit touristique de Rabat, le Chellah fascine par la richesse de son histoire. Véritable musée à ciel ouvert, le site se distingue par la superposition de deux grandes époques: la cité antique romaine et la nécropole mérinide du 14e siècle.

La cité antique romaine correspond à l’ancienne Sala Colonia, important comptoir romain dont on peut encore admirer le decumanus maximus, voie principale de la ville, ainsi que le forum et les thermes. Quant à la nécropole mérinide, elle constitue un ensemble funéraire royal fortifié, doté d’une mosquée, d’un minaret orné de faïences et de tombeaux de sultans, dont celui du sultan Abou al-Hassan.

Dernièrement, le Chellah a fait l’objet de travaux de rénovation et de réaménagement de ses installations, offrant aux visiteurs un cadre plus accueillant, avec notamment un café et un restaurant modernes.

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Le célèbre monument est également apprécié pour son écrin de verdure, ses jardins fleuris et les nombreuses cigognes qui nichent au sommet des ruines et des minarets, ajoutant au charme singulier des lieux.

Interrogés par Le360, plusieurs visiteurs ont exprimé leur admiration pour ce site chargé d’histoire. Accompagné de sa famille, Luke, un ressortissant britannique, a invité les touristes à découvrir ce monument emblématique, qui, selon lui, regorge de grands secrets historiques.

Entre mémoire antique, héritage mérinide et nouvel attrait touristique, le Chellah continue d’imposer sa singularité dans le paysage culturel de Rabat. Plus qu’un simple site de visite, il demeure l’un des lieux où la capitale donne à voir, en plein air, la profondeur de son histoire.