Aïd Al-Fitr: les Rbatis nombreux à visiter la kasbah du Chellah

Notre équipe s’est rendue à la kasbah du Chellah, à Rabat, où une affluence soutenue de visiteurs a été constatée, incluant de nombreux touristes étrangers. Ce site patrimonial, parmi les plus emblématiques de la capitale, continue de susciter un intérêt marqué, notamment en période de fêtes.

Sur place, plusieurs groupes de jeunes, vêtus de jellabas traditionnelles, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de visiter ce monument historique. Pour certains, cette sortie s’inscrit dans une pratique devenue rituelle, consistant à découvrir ou redécouvrir les hauts lieux du patrimoine national à l’occasion des célébrations de l’Aïd.

Un touriste britannique rencontré sur les lieux a, de son côté, souligné l’attrait international du site, indiquant que son choix s’est porté sur la kasbah du Chellah en raison de sa valeur historique et archéologique, reconnue à l’échelle mondiale. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site constitue en effet une destination incontournable pour les amateurs de tourisme culturel.

La kasbah du Chellah, ancienne nécropole mérinide datant du 14ème siècle, a été aménagée sur les vestiges de l’antique cité de Sala, occupée notamment à l’époque romaine sous le nom de Sala Colonia. Ce site archéologique d’exception abrite un ensemble remarquable de structures historiques, mêlant vestiges antiques, édifices funéraires mérinides et jardins aménagés.

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Parmi ses éléments les plus emblématiques figurent le minaret de l’ancienne mosquée mérinide, les sépultures de souverains — dont celle du sultan Abou al-Hassan —, ainsi que l’imposante enceinte fortifiée et le célèbre «bassin aux anguilles», entouré de croyances populaires.

Surplombant la vallée du Bouregreg, la kasbah du Chellah offre un cadre à la fois paisible et chargé d’histoire. Appréciée pour ses ruines pittoresques, ses espaces verts et la présence emblématique des cigognes, elle s’impose comme un site à forte valeur patrimoniale, conjuguant attractivité touristique et mémoire historique.