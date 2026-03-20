Laâyoune: les fidèles rassemblés à la place Mechouar pour la prière de l’Aïd Al-Fitr

Dans une ambiance spirituelle imprégnée de foi et de quiétude, la ville de Laâyoune a accueilli, ce vendredi 20 mars, la prière de l’Aïd Al-Fitr sur l’esplanade de la place Mechouar. Celle-ci a rassemblé près de 30.000 fidèles venus de différents quartiers de la ville.

Dans ce contexte, le président du Conseil scientifique local de Laâyoune, Aba Hazim Maa El Aïnine, a souligné que cette forte affluence reflète le sentiment de sécurité dont jouissent les citoyens. «Le fait que ce grand nombre de personnes quitte ses biens en toute confiance pour se réunir ici témoigne de la sécurité matérielle et spirituelle dont nous bénéficions», a-t-il déclaré. Il a également mis en avant «l’unité des rangs et des convictions autour des constantes religieuses et nationales».

Sur place, plusieurs fidèles ont également partagé leurs impressions, insistant sur la portée religieuse et morale de cette prière collective. La khotba a notamment mis l’accent sur les valeurs fondamentales de la société marocaine, telles que la solidarité entre individus et au sein des familles, le respect de l’autre et de la différence, ainsi que l’importance de la charité et de la zakat pour soutenir les plus démunis, conformément à la tradition et aux liens de parenté. Autant de pratiques religieuses solidement ancrées dans la société marocaine.

L’expansion urbaine qu’a connue la ville de Laâyoune, à l’instar des autres villes de la région, a conduit les autorités à multiplier les lieux de prière afin de fluidifier l’accès et d’éviter les foules compactes. Autrefois site unique dédié à la prière de l’Aïd, la place Mechouar est désormais complétée par plusieurs autres espaces. Ainsi, la capacité d’accueil globale atteint près de 60.000 fidèles à Laâyoune, tandis que la ville de Boujdour compte neuf mosquées, et Smara cinq lieux de prière dédiés.

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Mamina Sheikh Maa El Aïnine, habitant de Laâyoune, décrit une atmosphère «marquée par la sérénité, la paix intérieure et une forte dimension spirituelle». Il souligne l’importance de cette prière, «qui rassemble les gens, renforce les liens et permet de constater une véritable cohésion sociale». Selon lui, «on y ressent une solidarité tangible, où chacun se rapproche de l’autre», concluant par une prière pour l’acceptation des bonnes actions.

Également résident de Laâyoune, Sharif Eddine El Nouflali rappelle que cette prière «vient couronner un mois de jeûne, de dévotion et de rapprochement de Dieu». Il décrit sa dimension fraternelle: «L’objectif est de permettre aux croyants de se retrouver, d’échanger les salutations et de se souhaiter mutuellement une bonne fête.»

De son côté, Rizki Madani, visiteur égyptien, salue «une organisation exemplaire et une ambiance exceptionnelle». Il met en avant «le climat de sécurité ainsi que la présence des autorités et des services mobilisés», exprimant sa gratitude pour «les efforts déployés». Il conclut en adressant ses vœux au peuple marocain et en priant pour la santé du roi Mohammed VI.