Société

Prière de l’Aïd Al-Fitr: scènes de dévotion et spiritualité dans les différents mossallas du Royaume

Prière de l'Aïd Al-Fitr 1447 au mausolée de Sidi Yahya à Oujda. (M.Chellay/Le360)

Ce vendredi matin, à travers tout le Royaume, les fidèles se sont réveillés au son des takbirs. Ils ont afflué en grand nombre dans les mosquées et les mossallas pour accomplir la prière de l’Aïd Al-Fitr 1447. Un moment empreint de piété et de communion. Les images.

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 12h30

Ce vendredi 20 mars 2026, correspondant au 1er Chawwal 1447, les Marocains célèbrent Aïd Al-Fitr. De Tanger à Oujda en passant par Fès et Agadir, les fidèles ont afflué vers les mossallas et les mosquées dans une atmosphère de piété et de dévotion.

Dans la ville du détroit, les Tangérois se sont rendus à la mosquée de Mohammed V dans le quartier d’Iberia. Les voix des fidèles se sont élevées en chœur, portées par la ferveur religieuse de la fête.

À Tanger, les fidèles se sont rassemblés, le 20 mars 2026, à la Mosquée Mohammed V au quartier Iberia, pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr 1447. (S.Kadry/Le360). Le360

Dans la capitale spirituelle, les Fassis se sont vêtus comme d’habitude, de leurs plus beaux habits traditionnels pour se rendre au Mausolée des Mérinides. Ils ont accompli la prière de l’Aïd Al-Fitr sous la lumière du jour et l’air frais du matin.

À Fès, les fidèles se sont rassemblés, le 20 mars 2026, au mausolée des Mérinides, pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr 1447. (Y.Jaoual/Le360). Le360

Dans la capitale du Souss, c’est vers la mosquée Mohammed VI, entre autres, que les habitants d’Agadir se sont dirigés pour accomplir la prière de l’aïd. L’air était empreint de gratitude, chaque takbir venant renforcer l’atmosphère de recueillement propre à l’Aïd Al-Fitr.

À Agadir, les fidèles se sont rassemblés, le 20 mars 2026, à la Mosquée Mohammed VI, pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr 1447. (M.Oubarka/Le360). امحند أوبركة

La capitale de l’Oriental a offert un tableau similaire, où la spiritualité était palpable. Les Oujdis se sont retrouvés en masse au mausolée Sidi Yahya.

À Oujda, les fidèles se sont rassemblés, le 20 mars 2026, au mausolée Sidi Yahya, pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr 1447. (M.Chellay/Le360). تصوير: محمد شلاي

Par La Rédaction
Le 20/03/2026 à 12h30
#Aïd Al-Fitr#Fête#Ramadan#Prière#Mosquée#Mausolée#Maroc

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