Société

Aïd Al-Fitr à Tanger: à Hay Jirari, élèves récompensés, anciens honorés et une Omra pour le «père du quartier»

احتفالات استثنائية في طنجة صبيحة عيد الفطر.. مبادرات شبابية لتكريم الشيوخ والأطفال

Les jeunes de Hay Jirari, quartier relevant de l’arrondissement de Beni Makada à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 20/03/2026 à 16h20

VidéoPrix décernés aux élèves méritants, hommages rendus aux anciens, friandises pour les enfants et une Omra offerte à celui que tous appellent «le père du quartier»… À Tanger, les jeunes de Hay Jirari ont célébré l’Aïd Al-Fitr dans la plus pure tradition. Reportage.

Les jeunes de Hay Jirari, quartier relevant de l’arrondissement de Beni Makada à Tanger, ont organisé ce vendredi matin une célébration de l’Aïd Al-Fitr qui a réuni tout le quartier autour d’une même table. Prix scolaires, hommages aux anciens, cadeaux, friandises et une Omra offerte au patriarche du quartier. Une édition qui restera dans les annales.

La nuit avait été longue. Une veillée collective avait précédé ce matin de fête et certains organisateurs n’avaient pas fermé l’œil. Peu importe. «Il y avait beaucoup de raisons cette année de ne pas y croire, de se dire que ce serait compliqué. Mais on ne s’est pas laissé abattre. On est là, on est ensemble, on est heureux. Et cette joie est double cette année: l’Aïd et la Coupe d’Afrique. Dima Maghrib!», dit l’un d’eux.

Les enfants ont reçu leurs cadeaux et friandises. Mais le quartier avait aussi tenu à récompenser ceux qui travaillent à l’école. Les élèves ayant obtenu les meilleures notes de l’année ont été appelés un par un devant les habitants réunis. Chacun a été récompensé sous les applaudissements, dans une atmosphère où la fierté des parents était palpable.

À Hay Jirari, quartier relevant de l’arrondissement de Beni Makada à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Moment fort de la matinée, l’annonce d’une Omra offerte à l’un des habitants du quartier, un homme respecté de tous et considéré comme une véritable figure paternelle. «C’était le minimum», confie l’un des organisateurs, avec simplicité.

Par Said Kadry
Le 20/03/2026 à 16h20
#Aïd Al-Fitr#Tanger#Fête#Omra

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