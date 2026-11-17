Rue Derb el Foqui, dans l’ancien mellah de la ville de Fès, sur la façade de la maison Bensimon, se trouve une inscription dont les caractères s’effacent peu-à-peu et sur laquelle le visiteur peut lire: «Charles de Foucauld, Explorateur-Missionnaire a reçu l’hospitalité dans cette maison du 11 juillet au 23 août 1883». Ce marbre fut apposé au mois de décembre 1933 pour le cinquantième anniversaire du séjour clandestin de Charles de Foucauld à Fès. Retour sur une singulière aventure marocaine.

La biographie de Charles de Foucauld indique qu’en 1882, ayant souhaité voyager en Orient, sa demande de congé ayant été refusée, le lieutenant Charles de Foucauld démissionna de l’armée. Rendu à la vie civile, il s’installa à Alger pour y préparer une expédition clandestine au Maroc, étudiant l’hébreu, l’arabe, et se familiarisant avec les usages locaux.

Le périple de Charles de Foucauld débuta au mois de juin 1883 à Tanger et il s’acheva le 23 mai 1884, lorsqu’il franchit la frontière entre le Maroc et l’Algérie près d’Oujda. Les archives du poste français de Lalla Maghnia mentionnent que «Le 23 mai 1884, vers 10 heures, deux hommes vêtus à la mode des juifs maghrébins franchissent, à quelques kilomètres de la ville marocaine d’Oujda, la frontière entre le royaume chérifien et l’Algérie».

Charles de Foucauld avait voyagé au Maroc sous le nom de «Rebbi Alemane» («le rabbin allemand»), ce qui lui avait permis d’expliquer son accent, son apparence et ses maladresses de comportement. Il s’était fait passer pour un jeune rabbin disciple et accompagnateur du célèbre rabbin Mardochée Aby Serour auquel la réussite de l’expédition est due en très grande partie. Au terme de leur périple, les deux hommes avaient parcouru plus de 3.000 kilomètres à pied, allant de communauté juive en communauté juive.

Mardochée Aby Serour était un personnage bien connu dans les milieux géographiques français. Après ses voyages jusqu’à Tombouctou, il avait été remarqué par le consul de France à Mogador (Essaouira), puis il avait été reçu dans les cercles savants parisiens, à telle enseigne qu’il était même devenu correspondant de la célèbre Société de géographie de Paris. Ce fut probablement grâce aux réseaux géographiques et scientifiques français que Foucauld le rencontra. À moins qu’il se soit agi d’une mission de renseignement… Quoiqu’il en soit, le rabbin Mardochée Aby Serour accepta d’accompagner le jeune français comme guide, lui qui possédait les connaissances indispensables pour traverser le Maroc sous une identité juive. Grâce à Mardochée Aby Serour, Foucauld fut donc hébergé dans les mellahs, notamment à Fès, où, et je l’ai dit, du 11 juillet au 23 août 1883, il séjourna dans la famille Bensimon au Derb el Foqui.

«Le livre de Charles de Foucauld est une source précieuse sur le Maroc d’avant l’établissement du protectorat français de 1912, et cela à une époque où, à partir de l’Algérie, la France envisageait une extension territoriale vers l’ouest» — Bernard Lugan

Durant son périple marocain, Foucauld qui était parti de Tanger se rendit à Tétouan, à Fès, à Meknès, à Marrakech, à Taroudant, relevant avec une précision remarquable des données géographiques, géologiques, astronomiques, linguistiques et ethnologiques. Avant ce voyage, le Maroc ne comptait que 700 km de pistes répertoriées par des étrangers alors qu’il en existait des milliers. Charles de Foucauld en releva quant à lui plus de 2.690 kilomètres. Parmi ses apports, l’on compte le relevé du cours du Dra ainsi que des milliers d’observations, de cartes et des dessins qu’il publia dans son livre Reconnaissance au Maroc (1883-1884) édité en 1888, et qui lui valut la médaille d’or de la Société de géographie de Paris.

Le livre de Charles de Foucauld est une source précieuse sur le Maroc d’avant l’établissement du protectorat français de 1912, et cela à une époque où, à partir de l’Algérie, la France envisageait une extension territoriale vers l’ouest. Ce qui se fera d’ailleurs par l’amputation de tout l’est marocain qui fut offert à l’Algérie, qu’il s’agisse de Béchar, de Tindouf, du Gourara, du Tidikelt, de la Saoura, etc. Et je ne peux que renvoyer aux remarquables chroniques tirées des Archives militaires françaises de Vincennes publiées dans Le360 par Karim Serraj.

Dans ces conditions, et naturellement sans rien retirer à la valeur de son témoignage, la question se pose toujours de savoir si Charles de Foucauld était agent du renseignement français ou explorateur curieux. La question a fait débat parmi les historiens. Longtemps la question s’est en effet posée de savoir si, lors de ce voyage, Charles de Foucauld était simple voyageur ou officier en mission, ou les deux à la fois. Ce qui est certain c’est qu’en 1883, lorsqu’il entreprit son voyage au Maroc, il n’était plus officier en activité dans l’armée française, ce qui n’aurait d’ailleurs pas empêché le voyage d’un «honorable correspondant».

Comme il n’existe aucune preuve qu’il ait été en mission de renseignement, et même si son voyage eut une valeur stratégique et de renseignement indéniable pour la France, rien ne permet donc d’affirmer que ce voyage fut décidé par l’État français.

Le style du livre de Charles de Foucauld ne lève cependant pas tout doute car il se présente avant tout comme une étude méthodique du Maroc de la fin du 19ème siècle. Il contient des descriptions des villes, des relevés de distances, des itinéraires, des observations sur les tribus, les marchés, les modes de vie ainsi que des renseignements ethnographiques, linguistiques et historiques, le tout accompagné par de nombreux croquis et observations géographiques. Or, et là est à mon avis l’essentiel, contrairement à la plupart des récits de voyage du 19ème siècle, «Reconnaissance au Maroc» n’a rien de romanesque. À aucun moment l’ancien lieutenant n’enjolive ou fait état de sentiments personnels. Son style sobre et précis fait en effet ressembler davantage son livre à un rapport militaire qu’à un récit d’aventures. Et c’est en cela que sa valeur documentaire est exceptionnelle. Par son dépouillement et sa force descriptive.