Que se passe-t-il en Éthiopie?

État millénaire composé de plusieurs dizaines d’ethnies et peuplé de plus ou moins 140 millions d’habitants, l’Éthiopie est la clé de voute de la stabilité dans la région ultrasensible de la Corne. Ici, s’additionnent en effet et se juxtaposent l’opposition entre les deux Soudan, la guerre ethnique au Soudan du Sud, la guerre civile au Soudan du Nord, l’anarchie somalienne, la question du Somaliland, etc. Or l’Ethiopie traverse actuellement une période sécuritaire complexe marquée par des conflits internes persistants et de fortes tensions régionales.

Lors des élections législatives du 1er juin 2026, le Parti de la Prospérité (PP) du Premier ministre Abiy Ahmed a remporté une majorité écrasante avec 438 sièges sur 501, or cette domination politique a été effacée par de fortes tensions identitaires. Depuis plusieurs mois, l’État éthiopien fait en effet face à une multiplication de foyers de conflit. Au Tigré, il fut ainsi impossible d’organiser les élections du mois de juin 2026. Dans plusieurs zones du nord du pays, l’instabilité a perturbé les élections cependant que, dans les régions Amhara et Oromo où les violences sont récurrentes depuis plusieurs années, l’autorité de l’État ne s’exerce que partiellement en raison de l’action des milices régionales.

Depuis 2024, la Constitution éthiopienne de 1994 (entrée en vigueur en 1995) connaît une crise multiple. Fondée sur un fédéralisme multinational, elle reconnaît explicitement des Nations, des nationalités et des peuples, auxquels elle accorde un droit à l’autodétermination incluant la sécession (article 39). Or l’interprétation constitutionnelle relève de la House of Federation (HoF), une chambre qui rend régulièrement des avis politiques favorables au centre contre les périphéries, ce qui fausse le système. De plus, le droit à la sécession est aujourd’hui considéré par le gouvernement comme un risque d’éclatement de l’Éthiopie.

Or si le fédéralisme ethnique est aujourd’hui contesté, c’est pour deux grandes raisons:

1- Parce que les frontières régionales ethniques alimentent des conflits territoriaux entre le Tigré, l’Amhara et l’Oromia.

2- Parce que le fédéralisme ayant été instrumentalisé par le pouvoir central, toutes les demandes d’autonomie se sont heurtées à un refus de la part de l’État fédéral. D’où un décalage entre les demandes d’autonomie et la réponse centralisatrice du pouvoir.

«La situation éthiopienne est d’autant plus navrante que la Constitution de 1994 offrait peut-être une solution aux États africains sud-sahariens minés par leurs définitions ethniques» — Bernard Lugan

Face à cette situation, les réformes envisagées par la Conférence nationale (2026) sont radicales:

- Passage d’un système parlementaire à un système présidentiel (mandat de 6 ans, renouvelable une fois).

- Fin du droit à la sécession.

- Redéfinition des relations centre/régions.

- Possibilité de remplacer les régions ethniques par des régions géographiques.

Or, comme ces projets de réformes visent tous à renforcer l’État, ils prennent donc le contrepied des aspirations identitaires régionalistes et ils sont ainsi perçus comme une recentralisation autoritaire. Dans ces conditions, l’Ethiopie peut se trouver face aux trois scénarios suivants:

1- Une évolution vers un régime présidentiel, mais avec le risque de révoltes régionales.

2- Une refonte du système fédéral autour d’un dialogue réellement représentatif, mais avec le risque d’un affaiblissement de l’État.

3- Une évolution vers la fragmentation.

La situation éthiopienne est d’autant plus navrante que la Constitution de 1994 offrait peut-être une solution aux États africains sud-sahariens minés par leurs définitions ethniques. Navrante également au point de vue économique car, au 2ème trimestre 2026 l’économie éthiopienne a connu une croissance parmi les plus fortes d’Afrique. Avant l’éclatement de la guerre interne actuelle, le FMI projetait une croissance d’environ 9% pour l’année 2026 quand l’ONU la situait entre 7 et 8%.