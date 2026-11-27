Un matin, les Palestiniens ont disparu. Dans les entreprises, les restaurants, les transports, leur absence désorganise la vie quotidienne. Les autorités cherchent à comprendre, à mesurer le danger, à décider comment réagir. À Tel-Aviv, le journaliste israélien Ariel constate aussi la disparition d’Alaa, son voisin et ami palestinien, cameraman de métier. Il pénètre dans son appartement et découvre un carnet. Un homme s’est volatilisé; sa voix demeure. Voilà le dispositif du «Livre de la disparition», de la journaliste et romancière palestinienne Ibtisam Azem, paru en français chez Globe (août 2026).

L’hypothèse frappe par sa simplicité. Elle soustrait soudain les Palestiniens au monde qui les surveille, les emploie, les côtoie et prétend définir leur place. Le vide oblige les personnages israéliens à regarder ce qui tenait jusque-là dans les marges de leur attention. Une relation de voisinage, une amitié, une conversation apparemment banale acquièrent rétrospectivement une autre signification. L’interrogation se déplace vers ceux qui continuent d’occuper les lieux. Que savaient-ils des êtres désormais absents? Que désirent-ils conserver d’eux?

Couverture du roman «Le Livre de la disparition», Ibtisam Azem, traduit de l’arabe par Leïla Tahir, 304 pages. Éditions Globe, 2026.

Publié en arabe en 2014, le roman précède de près d’une décennie le 7 octobre 2023. Sa traduction anglaise par Sinan Antoon a figuré dans la première sélection de l’International Booker Prize 2025. Cette chronologie mérite d’être rappelée: l’effacement dont il explore les ressorts appartient à une histoire longue. L’actualité donne à sa lecture une résonance supplémentaire, sans épuiser ce que la fiction entreprend.

Le travail révèle une présence

La disparition concerne les Palestiniens vivant entre le Jourdain et la Méditerranée. Dans le récit, leur absence au travail suscite d’abord l’hypothèse d’une grève. Ce premier réflexe révèle la place assignée aux disparus: on les cherche là où leur travail manque. Leur place devient immédiatement visible dans le fonctionnement économique. Leur histoire, leurs attachements et leurs droits réclameront une attention autrement difficile, qui viendra plus tard dans la fable politique.

Azem installe ainsi son expérience politique dans la matérialité des journées. Pour celui qui attend un service, l’absence commence comme un dérangement. Pour le lecteur, elle révèle une habitude du regard: voir quelqu’un à travers ce qu’il fait pour soi. Toute la violence de cette réduction tient à son caractère ordinaire. Elle peut s’accommoder de la politesse, d’une certaine familiarité, voire de marques de sympathie. L’individu est connu dans son rôle et méconnu dans son existence.

Le passage consacré aux ouvrières des serres rend cette dépendance concrète. Pour rejoindre leur travail, elles franchissent un barrage. Leur trajet les conduit «de la Palestine à la Palestine», selon une formule du roman. La répétition du nom souligne la violence d’un espace morcelé. Les habitantes d’une même terre doivent obtenir l’autorisation de la traverser. Le contrôle politique s’inscrit jusque dans le parcours quotidien qui mène au travail.

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Le roman ouvre ici une question qui dépasse son cadre géographique. À quelles conditions une société accepte-t-elle de reconnaître ceux dont elle dépend? L’utilité constitue un argument tentant, mais fragile: elle fait dépendre la valeur d’une vie de sa contribution au confort d’autrui. En donnant aux disparus des souvenirs, des colères et des relations familiales, la romancière déplace cette logique. Leurs existences débordent les fonctions auxquelles on les assignait.

L’inquiétude des autorités ajoute un autre degré à l’allégorie. L’événement échappe aux catégories de la puissance: impossible de contrôler les mouvements d’une population devenue introuvable. L’absence ouvre une brèche dans le savoir que le pouvoir prétend posséder. Son premier embarras tient à cette ignorance. La disparition place ainsi les personnages devant les limites de leurs certitudes, au moment même où certains pourraient croire leurs désirs satisfaits.

Ariel ou les limites de la bonne conscience

Le choix d’Ariel concentre cette mise à l’épreuve. Sioniste libéral, critique de l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza, il demeure attaché au projet national israélien. Il représente les contradictions d’un personnage capable de condamner l’occupation des territoires conquis en 1967 tout en laissant intactes ses convictions sur les fondements de l’État. L’amitié avec Alaa se déploie à l’intérieur de cette limite.

Azem livre sa pensée à travers la voix d’Ariel: «Que s’est-il passé à tes citoyens sains d’esprit, ô patrie? Depuis que nous avons établi cet État, creusons-nous notre tombe de nos propres mains? Allons-nous exécuter l’agenda des colons et réaliser leurs rêves? Ce sont les premiers ennemis de l’État.»

La proximité rend leur relation particulièrement féconde pour le roman. Les deux hommes habitent le même immeuble, se fréquentent et disposent des clés de leurs appartements respectifs. Pourtant, la confiance personnelle laisse subsister une inégalité dans la manière d’habiter le pays. La familiarité donne à Ariel le sentiment de connaître son ami. Le carnet mesure tout ce qui lui échappait.

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Cette découverte évite le confort d’une conversion exemplaire. Les gestes d’Ariel restent ambigus. Il entre chez Alaa, fouille son univers quotidien, s’installe jusque dans son lit. L’appartement devient un lieu d’observation privilégié: à quel moment l’accès accordé par un ami se transforme-t-il en droit que l’on s’attribue sur ses affaires? Le récit fait peser cette question sur des comportements presque domestiques. La dépossession peut commencer dans le prolongement d’une habitude.

Journaliste, Ariel exerce, de surcroît, un métier fondé sur la collecte et l’organisation des paroles d’autrui. Sa curiosité professionnelle rencontre ici un récit qui lui préexiste, dont il ne maîtrise ni l’adresse ni les blessures. Alaa écrivait à sa grand-mère morte. Le journaliste arrive dans une conversation qui se poursuivait sans lui. Cette position laisse apparaître les limites de son métier: recueillir des informations sur quelqu’un ne donne pas accès d’emblée à la manière dont il éprouve son histoire.

La construction du livre rend ce déplacement sensible. Les pages d’Alaa possèdent leur espace propre, distinct de celui où Ariel peut réagir. Le Palestinien raconte sans attendre de réponse, tandis que son voisin doit écouter sans pouvoir lui imposer la sienne. La politique du roman réside aussi dans cette distribution de la parole.

La grand-mère et la ville perdue

Cette parole possède un centre affectif: Têta, la grand-mère d’Alaa. Le roman s’ouvre sur sa recherche dans Jaffa. Sa fille s’affole, son petit-fils suit ses pas, puis la retrouve morte sur un banc, face à la mer. Avant la disparition collective, il y a donc cette perte singulière. Avant l’énigme politique, un deuil familial dont Alaa tente de rassembler les traces.

Cette histoire familiale donne au livre son échelle humaine. La grand-mère manque dans la mémoire du narrateur, tout comme les Palestiniens se sont évaporés dans la nature. Têta transmet l’histoire d’une Jaffa bouleversée par la Nakba, la catastrophe palestinienne de 1948. Son attachement à la ville traverse les transformations du paysage et la dispersion des proches. Elle donne à sentir une dépossession vécue sur place. Rester dans un pays peut signifier assister à la disparition du monde où l’on avait appris à vivre. L’exil se loge alors dans l’écart entre la rue présente et celle que conserve la mémoire.

Un passage condense cette expérience: «Je marche dans la ville, mais la ville ne me reconnaît pas». L’inversion est saisissante. La vieille femme connaît encore les lieux, mais elle souffre de n’y plus retrouver les signes de sa propre existence. La Jaffa d’Alaa diffère aussi de celle de sa grand-mère. L’écart traverse les générations palestiniennes elles-mêmes. Hériter d’un souvenir demande un effort d’imagination. Le descendant doit donner une forme à des absences qu’il n’a pas vécues de la même manière. Cette distance empêche la mémoire familiale de devenir une évidence immobile. Elle se transmet par reprises, résistances, incompréhensions.

Les noms et les silences

L’effacement passe également par la langue. Au début du livre, Alaa évoque une rue à laquelle sa grand-mère continue de donner son ancien nom. Il semble d’abord attribuer cet usage à son obstination, puis se reprend: elle utilisait le nom que cette rue avait porté. Dans ce minuscule mouvement de la pensée, une manière de raconter se corrige elle-même. Le présent cesse d’apparaître comme la seule version légitime du monde.

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Un nom de rue indique davantage qu’une direction. Il relie une adresse à des personnes, à des événements, à une langue dans laquelle un lieu devient familier. Le changer peut donc modifier le partage du visible. L’ancien nom subsiste dans les conversations, parfois avec la gêne de celui qui craint de passer pour attardé. En suivant cette hésitation, le roman montre comment une domination peut pénétrer jusqu’au vocabulaire du souvenir.

La mémoire demeure pourtant incertaine. Alaa découvre ses trous, ses omissions, les questions qu’il aurait dû poser. Têta pouvait se lasser de raconter ou s’interrompre devant une question douloureuse. Le silence appartient lui aussi à la transmission. La mémoire acquiert ainsi une puissance de mouvement.

On peut également lire une tension féconde dans le choix du métier d’Alaa. Le cameraman travaille avec des images; son carnet explore ce qui se laisse difficilement montrer. Une rue filmée révèle son état présent. Pour retrouver les vies qui l’ont traversée, il faut encore des récits, des noms et du temps. Cette complémentarité éclaire la place de la littérature dans le livre. L’écriture donne une durée aux expériences dont une image saisit seulement un instant, et restitue les liens invisibles qui attachent une personne à un lieu.

La liberté troublante du fantastique

La disparition collective reste inexpliquée. Azem laisse ouverte sa cause et résiste à la tentation de transformer le récit en enquête dont une révélation finale rétablirait l’ordre. Cette indétermination maintient l’attention sur les réactions des personnages. Chacun répond à l’événement avec ses peurs, ses habitudes et ses désirs.

«Les histoires normales ne nous ressemblent pas», dit Alaa. Une histoire, comme celle de la Palestine, traversée par la dépossession, peut laisser ses questions ouvertes, ses voix séparées, ses blessures sans réparation. Le fantastique accueille cette expérience jusque dans sa manière de raconter.

On peut lire la fable comme l’accomplissement terrifiant d’un souhait de souveraineté: les corps palestiniens échappent soudain à la prise du pouvoir qui réglait leur existence. Il ouvre, à l’intérieur de la fiction, la possibilité d’un retrait hors de la relation de domination. L’absurde et le fantastique permettent de déplacer les limites imposées à l’expérience palestinienne. Le récit laisse entier le mystère de l’événement. Le «Livre de la disparition» tire sa puissance de la circulation entre ces échelles.

Ibtisam Azem est née et a grandi à Taybat al-Mothalath, dans le nord de Jaffa. Son premier roman «سارق النوم» a été publié en 2011.

«Le Livre de la disparition», Ibtisam Azem, traduit de l’arabe par Leïla Tahir, 304 pages. Éditions Globe, 2026. En précommande dans les librairies.