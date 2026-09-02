Société

Taza: plus de 353 millions de dirhams pour une nouvelle station de traitement des eaux usées

Vue aérienne de la future station de traitement des eaux usées (STEP) de Taza. (Y.Jaoual/Le360)

Destinée à renforcer le réseau d’assainissement liquide de la ville, une nouvelle station d’épuration verra le jour à Taza. Un projet structurant de plus de 353 millions de dirhams porté par la Société régionale multi-services (SRM), intégrant pour la première fois un volet de traitement tertiaire. Les détails.

Par Youssra Jaoual
Le 02/09/2026 à 11h30

Une nouvelle station d’épuration doit voir le jour à Taza, avec une capacité de traitement de 20.198 m³ d’eaux usées par jour. Le projet, porté par la Société régionale multiservices Fès-Meknès (SRM-FM), représente un investissement de 353,57 millions de dirhams.

La future station s’inscrit dans le programme d’assainissement liquide de la ville. La SRM-FM a lancé un appel d’offres structuré en deux lots distincts: le premier porte sur les études, la conception et les travaux de construction, tandis que le second concerne l’exploitation et la maintenance de l’installation pendant une période de cinq ans.

محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بتازة. Le360

Cette seconde phase doit permettre d’assurer la continuité du fonctionnement de la station et le respect des exigences techniques et environnementales.

Le traitement des eaux reposera sur le procédé des boues activées à faible charge, dimensionnant l’infrastructure pour recevoir et traiter quotidiennement plus de 20.000 m³ d’eaux usées.

Le dispositif intègrera également une unité de traitement tertiaire d’une capacité de 2.000 m³ par jour. Cette étape supplémentaire permettra d’élever la qualité de l’eau après le traitement principal et d’en autoriser la réutilisation à des fins spécifiques.

Lire aussi : Réseau d’assainissement: la SRM Marrakech-Safi lance des travaux de 36 MDH dans le quartier Al Takaddoum à Benguerir

Cette possibilité de réutilisation constitue l’un des axes majeurs du projet, permettant de valoriser les eaux usées traitées pour faire face aux défis de la rareté hydrique et développer des ressources non conventionnelles.

À terme, la station contribuera à atténuer l’empreinte environnementale des rejets liquides sur le milieu naturel. Sa mise en service renforcera les capacités locales d’épuration tout en accompagnant l’essor urbain et démographique de la ville de Taza.

Par Youssra Jaoual
Le 02/09/2026 à 11h30
#Maroc#Taza#SRM#Eaux usées#épuration

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