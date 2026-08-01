La SRM Casablanca-Settat agit pour la protection du littoral à Lalla Meryem

Une opération de nettoyage et de sensibilisation de la SRM Casa-Settat destinée à promouvoir la préservation du littoral à la plage de Lalla Meryem.(A;Ettahiry/Le360)

Sur la plage Lalla Meryem, à Casablanca, la Société régionale multiservices (SRM) a organisé une opération de nettoyage et de sensibilisation destinée à promouvoir la préservation du littoral et à renforcer les comportements écoresponsables.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche participative associant autorités locales, associations et bénévoles autour d’un objectif commun: lutter contre la pollution du littoral et préserver un espace naturel particulièrement exposé aux déchets.

Au-delà du ramassage des détritus, l’opération a été ponctuée d’ateliers pédagogiques et d’actions de sensibilisation consacrés à la protection de l’environnement. Les participants, en particulier les plus jeunes, ont été invités à adopter des gestes écoresponsables, tels que la réduction de l’usage du plastique, le respect des espaces publics et une meilleure gestion des déchets.

La mobilisation des bénévoles, aux côtés des associations et des autorités locales, a illustré l’importance de l’engagement citoyen dans la préservation du littoral. Les organisateurs ont rappelé que la protection de ces espaces naturels repose avant tout sur une responsabilité collective.

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L’événement a également accordé une place à l’expression artistique, à travers des animations et des supports visuels conçus pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Une approche visant à renforcer l’impact des messages de prévention et à favoriser l’émergence d’une culture écologique durable.

À travers cette initiative, la SRM Casablanca entend conjuguer actions de terrain et sensibilisation du public afin d’encourager une gestion plus responsable du littoral. Un engagement qui rappelle que la préservation des plages dépend autant des opérations de nettoyage que de l’évolution durable des comportements.