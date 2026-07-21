Société

Eau potable: la SRM Casablanca-Settat réalise deux nouveaux réservoirs à Jorf Lasfar

Vue du chantier des infrastructures hydrauliques en cours de réalisation à Jorf Lasfar, dans la province d’El Jadida. (S.Bouchrit/Le360)

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Le 21/07/2026 à 14h55

VidéoPour accompagner la hausse des besoins en eau et renforcer la résilience du réseau, la SRM Casablanca-Settat lance un nouveau chantier stratégique à Jorf Lasfar. Deux réservoirs d’une capacité globale de 45.000 m³ viennent renforcer le dispositif de stockage lié à la station de dessalement.

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat poursuit le renforcement des infrastructures hydrauliques de la région. Dans le cadre de son programme d’investissement dédié à la sécurisation de l’alimentation en eau potable, l’opérateur multiplie les projets visant à renforcer les capacités de stockage et à garantir la continuité du service.

À Jorf Lasfar, dans la province d’El Jadida, la SRM Casablanca-Settat réalise deux nouveaux réservoirs d’une capacité totale de 45.000 m³. Le premier ouvrage disposera d’une capacité de 30.000 m³, tandis que le second pourra accueillir jusqu’à 15.000 m³.

Ces infrastructures permettront d’accompagner le développement du système de stockage et de transfert de l’eau dessalée issue de la station de dessalement de Jorf Lasfar. Cette dernière contribue à l’alimentation en eau potable du sud de Casablanca à hauteur d’environ 60 millions de m³ par an.

Avec ces deux nouveaux réservoirs, la SRM Casablanca-Settat ambitionne d’augmenter les capacités de stockage, d’améliorer l’autonomie d’approvisionnement et de renforcer la continuité du service, notamment dans un contexte marqué par la pression sur les ressources hydriques.

Lire aussi : La SRM Casablanca-Settat construit un grand bassin d’orage à Sbata pour lutter contre les inondations

Mobilisant un investissement de près de 137 millions de dirhams, ce chantier s’inscrit dans le programme d’investissement de la société régionale. Sa réalisation est prévue sur une durée de 12 mois.

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Le 21/07/2026 à 14h55
#Maroc#SRM Casablanca-Settat#Eau potable#Jorf Lasfar#Infrastructures

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