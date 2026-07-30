Casablanca: la SRM se prépare déjà à l’hiver

VidéoÀ l’approche de la saison des pluies, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat met en œuvre un dispositif préventif afin de limiter les risques d’inondation en milieu urbain. Les équipes techniques ont engagé une vaste campagne de curage, de nettoyage et de maintenance préventive du réseau d’assainissement pluvial, dans le but d’assurer une évacuation optimale des eaux de ruissellement. La SRM renforce également la surveillance des points sensibles, identifiés comme des zones à risque d’accumulation des eaux pluviales ou de dysfonctionnement hydraulique.