Réseau d’assainissement: la SRM Marrakech-Safi lance des travaux de 36 MDH dans le quartier Al Takaddoum à Benguerir
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Le 14/08/2026 à 11h49
VidéoÀ Benguerir, le quartier Al Takaddoum bénéficie d’un chantier de réhabilitation et d’extension de son réseau d’assainissement liquide, mobilisant un investissement de près de 36 millions de dirhams. Porté par la Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS) sur une période prévisionnelle de 15 mois, ce projet vise à moderniser les infrastructures, à renforcer l’efficacité hydraulique et à répondre aux difficultés récurrentes signalées par les riverains lors des épisodes pluvieux.