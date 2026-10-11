Des ONG réclament un engagement public renforcé pour la scolarisation des enfants en situation de handicap

Hiba Rahmoune, psychologue clinicienne, en compagnie d'un élève en situation de handicap, à l'école Al Imam Mouslim, à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Quatre ONG marocaines ont appelé, dimanche, le futur gouvernement à accorder davantage de financements aux programmes dédiés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Ces associations, qui œuvrent dans le domaine de la scolarisation des enfants en situation de handicap, ont renouvelé leur appel tout en exprimant leur mécontentement après une déclaration, jugée pessimiste, attribuée au directeur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap concernant les difficultés rencontrées dans la scolarisation de cette catégorie d’élèves.

Elles reprochent notamment à cette direction le retard pris dans le transfert du financement annuel destiné aux programmes d’appui à l’enfant scolarisé en situation de handicap, ainsi que le manque de visibilité sur les orientations et les résultats attendus de l’administration publique, y compris du ministère de l’Éducation nationale.

Dans un communiqué, ces associations spécialisées ont dénoncé un recul des droits de ces enfants, qui doivent, selon elles, être garantis aussi bien au sein des établissements scolaires qu’ils fréquentent que dans les centres spécialisés.

Lire aussi : Handicap au Maroc: une étude officielle chiffre le taux national à 8,7%

«Les droits des enfants ne doivent en aucun cas être lésés entre les différents départements ou bloqués en raison du manque de coordination et de prise de responsabilité», affirment-elles.

Les associations ajoutent que l’absence d’un calendrier précis concernant les aides accentue «l’inquiétude des familles et érode la confiance entre les institutions et les acteurs du terrain».

Par conséquent, les quatre ONG réclament une clarification institutionnelle officielle et urgente définissant l’avenir du service d’appui à la scolarisation, les conditions d’éligibilité des bénéficiaires ainsi que les responsabilités des différents intervenants.

Elles demandent également «l’activation effective de l’approche participative», tout en dénonçant toute forme de décision unilatérale prise par l’administration.

Lire aussi : Scolarisation des enfants en situation de handicap: le budget porté à 396 millions de dirhams

Les signataires cités dans le communiqué sont l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive (OMEI), l’Union marocaine des associations œuvrant dans le domaine de la déficience intellectuelle (UMAHM) et la Fédération nationale des travailleuses et travailleurs sociaux.

À travers cet appel, les associations veulent placer la scolarisation des enfants en situation de handicap parmi les priorités sociales du futur gouvernement. Elles demandent surtout que les engagements publics soient accompagnés de financements réguliers, d’un calendrier précis et d’une répartition claire des responsabilités entre les différentes institutions concernées.