Fin de l’élaboration du 2e Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Le secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebar Rachidi a annoncé la fin de l’élaboration par son département du 2ème plan d’aide en faveur des personnes en situation d’handicap. Ce programme entrera en vigueur bientôt. Les détails.

L’élaboration du 2ème Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap pour la période 2025-2027 a été achevée en partenariat avec des associations de la société civile, a indiqué le secrétaire d’État, également membre du bureau politique de l’Istiqlal. «Nous travaillons actuellement sur plusieurs mesures, notamment le soutien et la rééducation des enfants en situation de handicap, connu sous le nom de soutien à la scolarisation», a-t-il affirmé dans une déclaration pour Le360, ajoutant que 437 associations partenaires fournissent des services au profit des personnes en situation de handicap.

Le nombre d’enfants bénéficiaires de ces services via des associations s’élève aujourd’hui, selon lui, à 27.694 enfants, avec une moyenne de 1.200 dirhams par enfant et par mois. Cependant, ce soutien reste insuffisant et d’autres difficultés subsistent au niveau des ressources. Le secrétaire d’État a tenu à souligner que ces subventions sont accordées sur la base «d’un cahier des charges et de procédures administratives strictes», et que leur travail fait l’objet «d’un suivi régulier».

Et de préciser que son département dispose de données numériques afin d’améliorer la gouvernance dans ce domaine. Une étude est en cours actuellement pour évaluer les résultats. Sur la base de ces résultats, le partenariat avec les ONG sera réévalué. «Le soutien pourra être renforcé pour les ONG performantes et revu pour celles qui n’ont pas atteint les objectifs fixés», a poursuivi le responsable gouvernemental, indiquant que «le but est de se concentrer sur l’impact réel de ce soutien et de s’assurer qu’il profite effectivement aux citoyens».

Lire aussi : Le Maroc lance une vaste campagne de sensibilisation au handicap

En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, il est important de rappeler, a souligné M. Rachidi, que l’éducation est un droit garanti par la Constitution et la loi-cadre sur l’éducation et la formation. En 2025-2026, quelques 5.000 nouvelles classes ont été créées, portant le nombre total à 70.000 élèves en situation de handicap inscrits dans les écoles publiques marocaines. Au niveau des académies régionales, les dossiers des enfants sont examinés pour déterminer s’ils peuvent intégrer les classes ordinaires ou s’ils ont besoin d’un accompagnement spécial relatif à leur handicap, selon ce haut responsable. En cas d’handicap sévère, a-t-il dit, les enfants sont orientés vers des centres spécialisés relevant de l’Entraide nationale ou des associations partenaires.

Ce deuxième plan national s’inscrit dans la continuité des efforts du Royaume pour consolider une société inclusive, équitable et solidaire. Le défi, désormais, sera d’assurer la pérennité et l’efficacité de ces mesures, afin que chaque personne en situation de handicap puisse bénéficier pleinement de ses droits fondamentaux.