Le Maroc lance une vaste campagne de sensibilisation au handicap

Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et son secrétariat d’État chargé de l’intégration sociale, Abdeljabbar Rachidi, ont lancé une campagne nationale de sensibilisation aux enjeux liés au handicap.

Cette campagne s’inscrit dans la lignée des engagements royaux. Abdeljabbar Rachidi a récemment rappelé que le roi Mohammed VI accorde une «attention particulière» aux personnes en situation de handicap, et soutient activement la consolidation de leurs droits économiques et sociaux.

«Nous avons constaté la prépondérance de stéréotypes nuisibles envers les personnes en situation de handicap dans la société marocaine. Ces individus sont souvent marginalisés, regardés avec pitié, ou alors, a contrario, perçus comme des superhéros», a souligné le secrétaire d’État.

De surcroît, les réseaux sociaux ont mis en avant une nouvelle forme de harcèlement vis-à-vis de ces personnes qui sont la cible de moqueries de toutes sortes. «Une telle attitude est inacceptable et va à l’encontre des principes des droits humains. Cette campagne vise justement à combattre ces comportements, à renforcer une approche axée sur les droits, et à promouvoir des valeurs de solidarité et de cohésion», ajoute-t-il.

Ainsi, en collaboration avec la société civile, cette campagne sera déployée à l’échelle nationale, via diverses activités déclinées en ateliers, rencontres et spots de sensibilisation sur les réseaux sociaux. La finalité de cette initiative inédite étant d’inviter tous les citoyens à intégrer la réalité suivante: «Les personnes en situation de handicap doivent bénéficier de l’égalité des chances en matière d’éducation, d’emploi et dans tous les aspects de la vie publique», a insisté Rachidi.

Lire aussi : Etre en fauteuil roulant à Casablanca: la Mission Roosevelt transforme les trottoirs en théâtre de l’inclusion

Par ailleurs, Abdeljabbar Rachidi a également évoqué la mise en place d’une nouvelle carte en faveur des personnes en situation de handicap. Et ce, conformément à un décret répondant aux revendications de la société civile.

Entré en vigueur récemment, ce décret a été élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, établissant des critères médicaux et de participation pour la classification du handicap.

Enfin, Rachidi a précisé que des commissions régionales appliqueront cette décision par le biais d’une plateforme numérique dédiée à la réception des demandes de cartes. Cette mesure représentera un outil légal visant à garantir certains droits, et non une finalité en soi.