Aawatif Hayar: la carte spéciale handicap déployée à Rabat avant sa généralisation au niveau national

L’attribution de la carte spéciale handicap sera effective, dans une première étape, dans la région de Rabat avant sa généralisation aux autres régions du Maroc. «Des commissions spécialisées composées d’experts, de représentants de divers secteurs et des délégués d’ONG seront désignées afin d’accomplir cette mission de sélection des personnes pouvant bénéficier de cette carte, qui offre plusieurs prestations et services dont la couverture sociale, le remboursement des frais médicaux, l’acquisition des équipements de mobilité», a affirmé la ministre.

Aawatif Hayar a souligné les orientations du roi Mohammed VI consistant à fournir à quelque «4 millions de familles nécessiteuses des aides directes entre 500 et 1.000 dirhams en plus des allocations familiales». La ministre a évoqué ses préoccupations quant au reste des familles déshéritées qui ont des membres en situation de handicap, «mais qui ne font pas entendre leurs voix». «Je veux faire sortir ces gens de l’ombre, ils sont dans des quartiers des villes et dans le monde rural, notre stratégie doit les faire bénéficier de la scolarité, des aides directes et la couverture sociale».

Lire aussi : Carte spéciale handicap: l’Amicale marocaine des handicapés livre ses attentes

À propos de la scolarité, Aawatif Hayar a indique que les écoles du pays n’accueillent actuellement que 16.000 élèves en situation de handicap. «Nous voulons élever ce chiffre à 27.000 élèves qui souffrent d’une incapacité. Je sais qu’ils sont au moins 50.000», a souhaité la ministre qui a enchainé sur un autre thème qui lui tient à cœur, celui de la formation des encadreurs et agents sociaux. «Pour mieux accompagner nos personnes en situation de handicap, il nous faut des ressources humaines aptes et qualifiées pour accompagner cette catégorie de personnes», a-t-elle poursuivi en affirmant qu’elle veillera aussi sur l’accompagnement des acteurs associatifs.