Social: l’UM5 et SOS Villages d’Enfants Maroc créent une filière universitaire dédiée à la protection sociale

De gauche à droite: Amine Demnati président de SOS Villages d’Enfants Maroc, Farid El Bacha président par intérim de l’Université Mohamed 5 (UM5) et Azzedine Ghoufrane doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Souissi, à Rabat, le 30 mai 2024. (Y.Mannan/(Le360)

Cette convention bilatérale a été signée par Azzedine Ghoufrane, doyen de la FSJES et Amine Demnati, président de SOS Villages d’Enfants Maroc en présence du président par intérim de l’UM5, Farid El Bacha.

Cet accord permettra aux lauréats de cette faculté de se spécialiser dans la «filière de la protection sociale», une première au Maroc, ont souligné les signataires.

Outre la formation et la spécialisation en matière de couverture sociale, les futurs diplômés de cette filière pourront être recrutés comme salariés dans des établissements œuvrant dans le domaine social, tels que SOS Villages d’Enfants Maroc. Rappelons que cette association est non lucrative, créée en 1985 au Maroc, avec pour objectif la prise en charge à long terme des enfants en situation de détresse, orphelins, ou sans soutien familial. Elle est dotée de plusieurs villages d’enfants au Maroc avec l’ouverture prévue en 2025 d’un nouveau centre à Dakhla.

L’association s’est distinguée récemment par le précieux soutien accordé aux enfants victimes du terrible séisme d’Al Haouz. Elle est membre de la Fédération internationale des villages d’enfants SOS dont le siège est à Innsbruck en Autriche.

Dans une allocution, le président de l’UM5 a appelé les autres universités du Royaume à suivre l’exemple de Rabat en instaurant une filière similaire dans leur cursus universitaire en saluant «le rôle de SOS Villages d’Enfants Maroc qui œuvre dans le silence». Farid El Bacha a ajouté que la société «ne doit pas oublier les valeurs humaines surtout quand il s’agit d’enfants en situation de précarité. L’UM5 va assumer ses responsabilités et agir rapidement pour appliquer cette convention».

Abondant dans le même sens, le doyen Azzedine Ghoufrane s’est déclaré ravi que son établissement signe le premier accord du genre.

Pour sa part, le président de SOS Villages d’Enfants Maroc, Amine Demnati a estimé que «le savoir et le social s’ouvrent désormais davantage à la société». «Le Maroc, a-t-il dit, est un pays du social, un pays de générosité et la naissance de cette filière constitue, selon lui, une action bénéfique qu’il faudrait consolider».

Après avoir donné un aperçu sur les objectifs et les actions de SOS Villages d’Enfants Maroc, Samya El Mousti, sa directrice nationale, a remercié les différents partenaires de l’association en indiquant que la prévention et la protection des enfants et des femmes en situation précaire constituaient «une noble mission et une source de fierté» dans un environnement plein de «défis». La responsable a conclu en adressant ses «vifs remerciements pour le précieux soutien» que les partenaires accordent en vue de «bâtir un avenir meilleur pour tous».