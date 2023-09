Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité: «Les orphelins et les veuves seront protégés et soutenus selon les instructions royales»

«C’est une volonté du Roi que nous avons le devoir et l’obligation d’appliquer», a souligné la ministre. Dans cet entretien avec Le360, il a également été question du rôle du département de l’Entraide nationale dans les régions sinistrées à travers la distribution de diverses aides aux victimes de la catastrophe naturelle et la mobilisation des équipes de psychopédagogues.

Pour rappel, lors d’une réunion au Palais royal de Rabat, jeudi 14 septembre, le roi Mohammed VI a fait part d’une décision prioritaire relative à «la prise en charge immédiate des enfants orphelins, qui se retrouvent aujourd’hui sans famille ni ressources». Le Souverain a demandé «à ce que ces enfants soient recensés» et qu’il leur soit octroyé «le statut de pupille de la nation».

Aawatif Hayar a indiqué que son département s’emploie à «recenser, à travers nos structures et en coordination étroite avec celles du ministère de l’Intérieur, les enfants orphelins et les veuves qui ont tout perdu», précisant qu’à cet égard, elle a décidé d’activer le «programme de la protection dédié à ce type d’intervention». «Nous venons de redynamiser les activités du Centre d’accompagnement de protection de l’enfance», a-t-elle ajouté.

A la question de savoir le nombre d’enfants orphelins qui ont, jusqu’ici, été recensés après le séisme, la ministre a répondu qu’elle «n’a pas de chiffre exact à ce stade» car «le recensement est toujours en cours». Mais, selon une estimation non confirmée par source officielle mais avancée par des ONG, ils seraient, à cette date, plus d’un millier d’orphelins qui auraient soit perdu «le père et la mère en même temps, soit l’un des parents».

Au sujet du rôle de l’Entraide nationale, Aawatif Hayar a affirmé avoir déployé sur place 1.200 agents. «Nous avons remis nos stocks de vivres ainsi que 400 tentes et autres produits au centralisateur mis en place par les autorités locales et la Fondation Mohammed V pour la solidarité», a-t-elle détaillé, saluant au passage le fort élan de mobilisation et de soutien dont ont fait preuve les Forces armées royales (FAR), le ministère de l’Intérieur, le gouvernement et la société civile.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI préside une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés

La ministre de la Solidarité a noté que les secours «ont été vite optimalisés dès que le grand flux des aides est parvenu en même temps et en abondance», dans les régions sinistrées. Assurant que la situation se stabilise, elle n’a pas manqué d’évoquer les cas de harcèlement sexuel dont ont été victimes des filles et des jeunes femmes. «Les autorités locales, le Ministère public et la justice sont vigilants au sujet de cette affaire.»

Lors de la réunion du 14 septembre, le Roi a ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d’adoption, et dans les plus brefs délais, le projet de loi nécessaire pour octroyer le statut de pupille de la nation aux enfants devenus orphelins «afin de les sortir de cette situation de détresse et de les protéger de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquels ils peuvent être malheureusement exposées après une catastrophe naturelle».

A ce sujet, Aawatif Hayar a précisé que ce texte sera «préparé et réadapté par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec les autres départements».