Entretien avec Aaoutif Hayar: «Le secteur privé sera impliqué davantage dans l’inclusion des personnes en situation de handicap»

Pour démarrer cette ambitieuse stratégie, a affirmé Aawatif Hayar dans un entretien avec Le360, des conventions viennent d’être signées par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït , et avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour

La cérémonie de signatures a eu lieu dans le cadre d’un colloque national tenu récemment à Rabat sous le thème «Ensemble pour l’inclusion des personnes en situation de handicap». Cet évènement a vu la participation de représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de nombreuses entreprises bancaires et industrielles.

L’une des conventions signées notamment par le ministre chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et la CGEM a répondu parfaitement aux attentes, a estimé la ministre Aawatif Hayar puisqu’elle vise «l’insertion des personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans le secteur privé».

«Nous sommes parvenus également, avec de grands centres commerciaux et des sociétés de distribution présentes dans toutes les villes du Maroc, à embaucher des groupes de personnes en situation de handicap», s’est-elle félicitée. Fournissant le bilan de ce colloque, la ministre a rappelé que la rencontre a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap (PSH). La rencontre avait pour objectif de «renforcer le partenariat public-privé en faveur de l’intégration socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap et de mettre en œuvre des dispositions de la Constitution et loi-cadre 97.13».

L’organisation du colloque a-t-elle ajouté «est également une réponse aux directives royales relatives au rôle du secteur privé dans le domaine social». Et d’ajouter pour conclure que le Souverain «a toujours mis l’accent sur l’implication du secteur privé dans la promotion du domaine social».