Handicap au Maroc: une étude officielle chiffre le taux national à 8,7%

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé des personnes en situation de handicap, lors de la présentation de l'étude, à Rabat le 3 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le taux des personnes en situation de handicap au Maroc s’élève à 8,7% de la population générale, selon une étude officielle réalisée auprès d’un échantillon de 20.412 ménages durant neuf mois en 2026. Les hommes représentent 46% des personnes concernées par l’enquête.

Cet échantillon a été fourni par le Haut-commissariat au plan (HCP) au profit du Secrétariat d’État chargé des personnes en situation de handicap, qui a présenté, ce jeudi, les résultats de cette enquête lors d’une rencontre organisée dans un grand hôtel de Rabat.

Le taux de 8,7% marque une hausse de 1,9 point par rapport à la dernière enquête de 2014, qui avait fixé à 6,8% la part des personnes en situation de handicap au Maroc.

Selon cette étude, le nombre total de personnes en situation de handicap moyen au Maroc serait de 3,4 millions d’hommes et de femmes, si l’on retient une population générale de 40 millions d’habitants. Parmi les points essentiels de l’enquête, il ressort que 29% des familles ont un membre en situation de handicap.

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Au cours de la présentation, Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé des personnes en situation de handicap, a précisé que cette étude, appelée à aider les politiques publiques dans l’élaboration des plans de développement, a été réalisée selon les normes d’organisations internationales, dont l’Unicef. Elle inclut, pour la première fois, les cas d’autisme.

Il a également souligné que le taux de 8,7% déterminé par l’étude de 2026 concerne uniquement les personnes souffrant d’un handicap moyen, notamment lié à la mobilité ou à la malvoyance.

L’étude de 2026 a été menée par 247 enquêteurs répartis en 47 équipes, sur la base d’un questionnaire de 300 questions. Elle a montré, néanmoins, que le taux de handicaps sévères au sein de cette catégorie de la population demeure relativement limité.

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Concernant la répartition des personnes en situation de handicap par région, Béni Mellal-Khénifra arrive en tête avec un taux de 14,2%, suivie de Fès-Meknès avec 12%, de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 11,7%, de Rabat-Salé-Kénitra avec 10,4%, de l’Oriental avec 9,1%, de Marrakech-Safi avec 7,9%, de Guelmim-Oued Noun avec 7,6%, de Laâyoune-Sakia El Hamra avec 6,5%, de Souss-Massa avec 6,2%, de Drâa-Tafilalet avec 5,9%, de Casablanca-Settat avec 4,6% et de Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 2,4%.

Avec ce nouveau taux national de 8,7%, l’étude officielle de 2026 met en évidence l’ampleur des besoins liés au handicap au Maroc. Elle devrait servir de base à l’élaboration de politiques publiques plus ciblées, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité, de l’inclusion sociale et de l’accès aux services publics.