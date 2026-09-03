Société

Handicap au Maroc: une étude officielle chiffre le taux national à 8,7%

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé des personnes en situation de handicap, lors de la présentation de l'étude, à Rabat le 3 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/09/2026 à 18h30

VidéoLe taux des personnes en situation de handicap au Maroc s’élève à 8,7% de la population générale, selon une étude officielle réalisée en 2026 auprès d’un échantillon de 20.412 ménages. Présentés ce jeudi à Rabat, les résultats font état d’une hausse par rapport à la dernière enquête de 2014, qui avait établi ce taux à 6,8%.

Le taux des personnes en situation de handicap au Maroc s’élève à 8,7% de la population générale, selon une étude officielle réalisée auprès d’un échantillon de 20.412 ménages durant neuf mois en 2026. Les hommes représentent 46% des personnes concernées par l’enquête.

Cet échantillon a été fourni par le Haut-commissariat au plan (HCP) au profit du Secrétariat d’État chargé des personnes en situation de handicap, qui a présenté, ce jeudi, les résultats de cette enquête lors d’une rencontre organisée dans un grand hôtel de Rabat.

Le taux de 8,7% marque une hausse de 1,9 point par rapport à la dernière enquête de 2014, qui avait fixé à 6,8% la part des personnes en situation de handicap au Maroc.

Selon cette étude, le nombre total de personnes en situation de handicap moyen au Maroc serait de 3,4 millions d’hommes et de femmes, si l’on retient une population générale de 40 millions d’habitants. Parmi les points essentiels de l’enquête, il ressort que 29% des familles ont un membre en situation de handicap.

Lire aussi : Personnes en situation de handicap: une convention signée entre les départements de l’Insertion sociale et du Numérique

Au cours de la présentation, Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État chargé des personnes en situation de handicap, a précisé que cette étude, appelée à aider les politiques publiques dans l’élaboration des plans de développement, a été réalisée selon les normes d’organisations internationales, dont l’Unicef. Elle inclut, pour la première fois, les cas d’autisme.

Il a également souligné que le taux de 8,7% déterminé par l’étude de 2026 concerne uniquement les personnes souffrant d’un handicap moyen, notamment lié à la mobilité ou à la malvoyance.

L’étude de 2026 a été menée par 247 enquêteurs répartis en 47 équipes, sur la base d’un questionnaire de 300 questions. Elle a montré, néanmoins, que le taux de handicaps sévères au sein de cette catégorie de la population demeure relativement limité.

Lire aussi : Scolarisation des enfants en situation de handicap: le budget porté à 396 millions de dirhams

Concernant la répartition des personnes en situation de handicap par région, Béni Mellal-Khénifra arrive en tête avec un taux de 14,2%, suivie de Fès-Meknès avec 12%, de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 11,7%, de Rabat-Salé-Kénitra avec 10,4%, de l’Oriental avec 9,1%, de Marrakech-Safi avec 7,9%, de Guelmim-Oued Noun avec 7,6%, de Laâyoune-Sakia El Hamra avec 6,5%, de Souss-Massa avec 6,2%, de Drâa-Tafilalet avec 5,9%, de Casablanca-Settat avec 4,6% et de Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 2,4%.

Avec ce nouveau taux national de 8,7%, l’étude officielle de 2026 met en évidence l’ampleur des besoins liés au handicap au Maroc. Elle devrait servir de base à l’élaboration de politiques publiques plus ciblées, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité, de l’inclusion sociale et de l’accès aux services publics.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/09/2026 à 18h30
#handicap#Personnes défavorisées#étude#Enquête#HCP

LEs contenus liés

Culture

Le CNDH au SIEL 2026: handicap et culture, le Maroc face à ses représentations

Société

Personnes en situation de handicap. «Seules 25% des administrations marocaines sont inclusives», le constat sans appel d’un étude institutionnelle

Société

Journée nationale des personnes en situation de handicap. «Vaincre l’autisme», la noble mission d’une ONG à Rabat

Société

Privés d’école, des enfants en situation de handicap apprennent à l’hôpital

Société

Handicap: lancement d’une enquête nationale en partenariat avec le HCP

Société

ONCF: lancement d’une carte de réduction pour les personnes en situation de handicap

Société

Fin de l’élaboration du 2e Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Politique

Dakar: quand le handicap n’est plus un obstacle à la pratique du sport

Articles les plus lus

1
Le Maroc devant la deuxième montagne
2
Sahara: sans céder aux pressions de la droite, Sánchez réaffirme le soutien de l’Espagne au plan d’autonomie marocain
3
Al Mahaj Al Malaki: où en est le méga-projet qui va transformer le visage de Casablanca?
4
Le déficit commercial du Maroc bondit de 26,5%: ce qui creuse la facture
5
Sebta. Sánchez démonte une nouvelle fois le récit anti-marocain auquel certains milieux continuent de s’accrocher
6
Drame à Algésiras: deux Marocaines meurent après la chute de leur voiture dans le bassin du port
7
Désaveu: la fake news sur l’implication marocaine dans l’assaut de Sebta balayée par la hiérarchie policière espagnole
8
Engagements, budgets et schéma de financement: tout savoir sur le programme électoral du PAM version Fouzi Lekjaa
Revues de presse

Voir plus